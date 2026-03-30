こういうの欲しかったよ！「板状で扱いやすい！」凝ったお弁当が簡単に作れる100均グッズ

可愛いお弁当を作るのに手軽なのが型抜きグッズ。ハムやチーズを可愛くカットするだけで、凝ったように見えてランチも楽しくなりますよね！ダイソーの『型抜きプレート（ねこ）』なら、簡単にカットできて扱いも楽。プレートなので洗いやすく、保管がしやすいです！ねこちゃんやお魚型の可愛いおかずが作れますよ♡

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商品情報

商品名：型抜きプレート（ねこ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480797397

簡単に使えて扱いやすい！ダイソーの『型抜きプレート（ねこ）』が優秀

お弁当箱を開けたとき、可愛いおかずが入っていると嬉しくなりますよね。

でも、ハムやチーズなどを自力でカットするのは、ちょっとしたテクニックが必要…。

不器用な筆者は、ダイソーで見つけた『型抜きプレート（ねこ）』に頼ることにしました！

こちらは、ハムやチーズなどを簡単に可愛くカットできる便利なアイテムです。

しかも、普通の型抜きツールではなく、まさにこういうのが欲しかった…！という商品。板状というところがミソです。

小さな抜型は細かく位置を調整し、食材に対して効率よく抜けるのはいいのですが、とにかく洗うのが面倒…。

保管もバラバラになって、正直うんざりすることもあります。

ですが、これは板状なので洗う作業も、保管する際も楽ちん！ある程度型同士に隙間ができるよう、表面と裏面で刃となる部分が分かれており工夫されています。

ハムやチーズなど、やわらかい素材ならサクッと切り抜くことができます。

ただ、食材が型に詰まりやすいので、爪楊枝やお箸などで押してあげると抜けやすいです。

可愛さと華やかさがアップ♡少量のお弁当ならこれ1つで楽ちん！

いつものお弁当に可愛さと華やかさがプラスされて、ちょっぴり豪華にアップグレード！

たくさん量産したいなら小さい型のほうがいいかもしれませんが、お弁当2つ分程度ならこちらの型のほうが個人的には楽でした。

今回は、ダイソーの『型抜きプレート（ねこ）』をご紹介しました。

扱いやすい型抜きグッズをお探しの方におすすめです！ダイソーで見つけた際には、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。