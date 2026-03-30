もうコレしか使えない！地味だけど…欲しい機能が詰まってる！100均キッチン便利グッズ

セリアのシリコーン製のおかずカップは、見た目はシンプルでも使いやすさは抜群。洗いやすく、フチがストレートで詰めやすいのが◎汁気のあるおかずも隣に移りにくいんです。さらにそのままレンジで温められ、様々な形・大きさのお弁当箱にフィット。毎日の弁当作りがぐっとラクになる、地味だけど手放せないアイテムです。

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商品情報

商品名（左から）：洗いやすいシリコンおかずカップ 大2個入／洗いやすいシリコンおかずカップ 小3個入

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：幅9.2cm×奥行5.3×高さ3cm／幅6.3×奥行4.4×高さ3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583971857／4968583971840

セリアのアイテムが手放せない！地味だけど便利すぎるキッチングッズ

最近、キッチングッズの中で「これはもう手放せない！」と溺愛しているアイテムがあります。

それがこの、セリアのシリコーンゴム製のおかずカップです。

シンプルな見た目ですが、使ってみるとその便利さに驚きます。

こちらが『洗いやすいシリコンおかずカップ 大2個入』。

サイズは約幅9.2cm×奥行5.3×高さ3cmです。

そしてこちらが、『洗いやすいシリコンおかずカップ 小3個入』。

サイズは約幅6.3×奥行4.4×高さ3cmです。

あのちょっとしたストレスを解消！『洗いやすいシリコンおかずカップ』

従来のおかずカップはヒダや溝があるものが多い印象ですが、このシリコーン製カップはフラットな作り。

そのため洗いやすく、繰り返し使えるので経済的です。

さらに側面がストレートになっているので、カップの中に無駄なスペースが生まれにくく、おかずをきれいに詰めることができます。

そして嬉しいのが、そのままレンジに入れられること。食べる際はもちろん、作り置きのおかずをカップごと温められるので時短になります。

また、適度な深さと弾力があるため、汁気のあるおかずも隣のスペースに移りにくいのが魅力です。

今回はセリアの『洗いやすいシリコンおかずカップ 大2個入』と『洗いやすいシリコンおかずカップ 小3個入』をご紹介しました。

弾力があるおかげで、いろいろな形や大きさの弁当箱で使えるのも便利。

「おかずカップはこれじゃないと嫌！」と思うくらい、筆者にとっては手放せない存在です。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。