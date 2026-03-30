もうコレしか使えない！地味だけど…欲しい機能が詰まってる！100均キッチン便利グッズ
商品情報
商品名（左から）：洗いやすいシリコンおかずカップ 大2個入／洗いやすいシリコンおかずカップ 小3個入
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：幅9.2cm×奥行5.3×高さ3cm／幅6.3×奥行4.4×高さ3cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583971857／4968583971840
セリアのアイテムが手放せない！地味だけど便利すぎるキッチングッズ
最近、キッチングッズの中で「これはもう手放せない！」と溺愛しているアイテムがあります。
それがこの、セリアのシリコーンゴム製のおかずカップです。
シンプルな見た目ですが、使ってみるとその便利さに驚きます。
こちらが『洗いやすいシリコンおかずカップ 大2個入』。
サイズは約幅9.2cm×奥行5.3×高さ3cmです。
そしてこちらが、『洗いやすいシリコンおかずカップ 小3個入』。
サイズは約幅6.3×奥行4.4×高さ3cmです。
あのちょっとしたストレスを解消！『洗いやすいシリコンおかずカップ』
従来のおかずカップはヒダや溝があるものが多い印象ですが、このシリコーン製カップはフラットな作り。
そのため洗いやすく、繰り返し使えるので経済的です。
さらに側面がストレートになっているので、カップの中に無駄なスペースが生まれにくく、おかずをきれいに詰めることができます。
そして嬉しいのが、そのままレンジに入れられること。食べる際はもちろん、作り置きのおかずをカップごと温められるので時短になります。
また、適度な深さと弾力があるため、汁気のあるおかずも隣のスペースに移りにくいのが魅力です。
今回はセリアの『洗いやすいシリコンおかずカップ 大2個入』と『洗いやすいシリコンおかずカップ 小3個入』をご紹介しました。
弾力があるおかげで、いろいろな形や大きさの弁当箱で使えるのも便利。
「おかずカップはこれじゃないと嫌！」と思うくらい、筆者にとっては手放せない存在です。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。