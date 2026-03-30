「自信がある選手が揃うと良いプレーができる」後藤啓介、佐野航大、鈴木唯人のトリオがスコットランド戦で示した可能性【日本代表】

「自信がある選手が揃うと良いプレーができる」後藤啓介、佐野航大、鈴木唯人のトリオがスコットランド戦で示した可能性【日本代表】