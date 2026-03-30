巻上公一さん

実験精神あふれるバンド「ヒカシュー」を率いる巻上公一さんが、第３詩集「眼差（まなざし）から帰還する」（左右社）を昨年、発表した。シュールで、ときに社会的で、みずみずしい言葉の連なりが、読み手を異世界へといざなう。

自らの肩書に「詩人」を加えたのは、第１詩集で第１回大岡信賞を受賞してから。だが、これまで歌詞として発表してきた作品も「最初から詩のつもりで書いていた」。

中学生の頃に「寺山修司少女詩集」を読み、「こんな風に虚構の世界で遊べるんだ」と影響を受けた。高校では新聞部に所属する傍ら、文芸部誌の巻頭詩を担当。西脇順三郎や瀧口修造らシュールレアリスムの詩人にもひかれた。

「いちばん好きなのは白石かずこさん。言葉に力があって、あれほど朗読パフォーマンスが音楽とマッチした人はいない」

文字で読まれる詩。そこにバンドメンバーが曲をつけた新譜「ニテヒナルトキ 念力の領域」。そしてライブでの歌唱。それぞれに異なる色彩で言葉が迫ってくる。「自分の詩の世界、どっかに浮いていてもいいけれど、読み手や聴き手にときどき刺さってほしい」

社会への違和感も詩の源泉。

洋服という鎧（よろい）とカバンという盾で／なにを守ってんだ という聞こえない罵倒があり／どうもこうも眼差から帰還する／丸焦げの眼差から帰還する／殺気めく眼差から帰還する 表題作から

たとえば収録作「王国の水脈」には、絵画や映像でモンティ・パイソンに影響を与えたハリー・スミスが顔を出し、「へんてこなる砂風」の土台には萩原朔太郎の世界がある。貪欲（どんよく）な知識欲と世界各地での多彩な活動が創作のエンジン。読み手の好奇心量に応じて味わいがさらに増す作品群だ。

「詩を読む力、というものはあると思う。それは、わけのわからないものを受け入れる力。詩人のジョン・キーツが言うところの『ｎｅｇａｔｉｖｅ ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ』ですね」

文学フリマに出店して短詩を売ったり、ウズベキスタンで開催予定の東洋音楽祭に出演を申し込んだり、好奇心と表現欲は底なし。

「詩集が重なってくると、言葉がますます面白くなってくる。頭の中で言葉をいろいろ妄想していると、違う世界に行ける。妄想は無限大です」（藤崎昭子）＝朝日新聞2026年3月25日掲載