BTS、除隊後初の完全体アルバムで全米1位　『ARIRANG』がビルボード200制覇

BTSが除隊後、初めて完全体でリリースしたアルバム『ARIRANG』が、「ビルボード200」で1位を獲得した。

米ビルボードは3月30日、チャート予告記事を通じて、5thフルアルバム『ARIRANG』がルーク・コムズの『The Way I Am』、モーガン・ウォーレンの『I'm The Problem』などを抑え、メインアルバムチャート「ビルボード200」で1位に上ったと発表した。

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これによりBTSは、イギリスに続き、アメリカのアルバムチャートでも1位を獲得した。

「ビルボード200」は、フィジカルアルバムの販売枚数に加え、デジタルストリーミング回数（SEA）やダウンロード数（TEA）を合算した“アルバムユニット”を基準に順位を決定するチャートだ。

今回のアルバムは、発売初週に64万1000枚相当の販売量を記録した。これは2014年12月に同チャートが“ユニット”基準の集計を導入して以降、グループアルバムとしては歴代最高の初週記録だ。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

このうち53万2000枚は実物およびデジタルアルバムの購入量（純販売）で、グループアルバムとしては約10年ぶりの最高水準となった。

同期間に記録した64万1000ユニットのうち、純販売は53万2000枚で、BTSの歴代最高記録となり、「トップ・アルバム・セールス」チャートでも通算7作目の1位を獲得した。

ストリーミング換算（SEA）は9万5000ユニットで、これは収録曲のオンデマンド再生数9910万回に相当する。これもBTSのアルバムとしては最大のストリーミング記録であり、「トップ・ストリーミング・アルバム」チャートでも初登場1位を果たした。

ビルボードは「BTSは昨年、約400万アルバムユニットを記録したテイラー・スウィフトの『The Life of a Showgirl』以降、最も多いアルバムユニットを記録した」と説明した。

BTSが「ビルボード200」で1位を獲得したのは、『ARIRANG』で通算7作目となる。

BTSは、2018年に『LOVE YOURSELF 轉 'Tear'』でK-POP史上初となる「ビルボード200」1位を達成。その後も『LOVE YOURSELF 結 'Answer'』（2018年）、『MAP OF THE SOUL : PERSONA』（2019年）、『MAP OF THE SOUL : 7』（2020年）、『BE』（2020年）、『Proof』（2022年）と、いずれもチャートの頂点に立っている。

5thフルアルバム『ARIRANG』は、イギリスのオフィシャルアルバムチャート「トップ100」に続き、アメリカの「ビルボード200」でも1位を記録した。

（記事提供＝OSEN）