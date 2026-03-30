デート中、他人とケンカになりそうなとき、女の子が求める「大人の対応」７パターン
デート中、向かいから来た男性と肩がぶつかったり、電車に乗るとき後ろから押されたりして、他人とケンカになりそうになることがあるかもしれません。そんなとき女の子はどんな対応を求めているのでしょうか？ 今回は、女の子に「デート中、他人とケンカになりそうなとき、女の子が求める『大人な対応』７パターン」をご紹介します。
【１】汚い言葉を控え、丁寧な言葉で話す。
「相手を挑発し、モメようとするのは絶対ダメ。そんな人とは付き合いたくない」（３０代女性）というように、ケンカして解決しようとする対応は完全にＮＧのようです。話し合うときも、極力相手を刺激しないような柔らかい態度で臨むと、スマートに思われるでしょう。
【２】こちらが悪くなくても、ひとまず謝り、ことを穏便に済ませる。
「モメそうなときは先に引いてほしい」（３０代女性）という意見があるように、どんな状況においても、ケンカに発展させまいとする低姿勢な対応に大人っぽさを感じる女の子もいるようです。しっかりと謝ったあと、「争っても仕方ない」と相手を説得する姿勢を見せると、女の子は安心できるでしょう。
【３】「先に行ってて」など、女の子をその場から避難させる。
問答無用に相手がつっかかってきてケンカを避けられない状況もあります。そんなときも、「女の子を危険にさらすような対応はあり得ない」（２０代女性）というように、女の子を先に帰らせるなど、女の子をモメ事に巻き込まないようにする対応が求められるようです。
【４】「キミはぶつからなかった？」などと、真っ先に女の子を心配する。
「自分の心配をしてくれたら、『この人、いま余裕があるんだ』と感じる」（２０代女性）という意見があるように、トラブルになりそうな状況で冷静さを示すことが、女の子の安心感につながるようです。女の子の安否を確認した後、トラブル相手と争わず、冷静に話し合えば、女の子はなお安心するでしょう。
【５】瞬間的に「すみません」と謝り、スピード解決を図る。
「すぐに折れて、危険な事態を免れる賢さがあるほうがいい」（３０代女性）という意見があるように、相手が話し合いに応じなそうな人だった場合、瞬時に謝るような機転を利かせた対応力が求められているようです。それと同時に、女の子の危険回避も考慮して、先に逃げてもらうのが安全でしょう。
【６】軽く受け流し、数分後に笑い話にする。
トラブルが起きると、それまでの楽しい雰囲気が台無しになるので、女の子からは「トラブルを引きずらないような対応をしてほしい！」（２０代女性）という声もあるようです。ただし、急に笑い話にすると微妙な空気を引きずる恐れもあるので、互いが落ち着いてからにした方がよさそうです。
【７】とりあえず無視して、女の子と逃げ去る。
「変な騒ぎになるのは恥ずかしいので、カラんでくる相手を無視して、一緒に逃げてほしい」（２０代女性）というように、モメ事をきっちり解決するより、トラブルが広がらないようにしてほしい、と考える女の子もいるようです。カラまれても、相手の方を向かずに逃げ去るのが賢明でしょう。
基本的にはモメ事がケンカに発展しないよう、サラッと流すような対応が求められるようです。皆さんはほかにどんな対応をして、女の子に「大人だなぁ…」と言われたことがありますか？ ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
【１】汚い言葉を控え、丁寧な言葉で話す。
「相手を挑発し、モメようとするのは絶対ダメ。そんな人とは付き合いたくない」（３０代女性）というように、ケンカして解決しようとする対応は完全にＮＧのようです。話し合うときも、極力相手を刺激しないような柔らかい態度で臨むと、スマートに思われるでしょう。
「モメそうなときは先に引いてほしい」（３０代女性）という意見があるように、どんな状況においても、ケンカに発展させまいとする低姿勢な対応に大人っぽさを感じる女の子もいるようです。しっかりと謝ったあと、「争っても仕方ない」と相手を説得する姿勢を見せると、女の子は安心できるでしょう。
【３】「先に行ってて」など、女の子をその場から避難させる。
問答無用に相手がつっかかってきてケンカを避けられない状況もあります。そんなときも、「女の子を危険にさらすような対応はあり得ない」（２０代女性）というように、女の子を先に帰らせるなど、女の子をモメ事に巻き込まないようにする対応が求められるようです。
【４】「キミはぶつからなかった？」などと、真っ先に女の子を心配する。
「自分の心配をしてくれたら、『この人、いま余裕があるんだ』と感じる」（２０代女性）という意見があるように、トラブルになりそうな状況で冷静さを示すことが、女の子の安心感につながるようです。女の子の安否を確認した後、トラブル相手と争わず、冷静に話し合えば、女の子はなお安心するでしょう。
【５】瞬間的に「すみません」と謝り、スピード解決を図る。
「すぐに折れて、危険な事態を免れる賢さがあるほうがいい」（３０代女性）という意見があるように、相手が話し合いに応じなそうな人だった場合、瞬時に謝るような機転を利かせた対応力が求められているようです。それと同時に、女の子の危険回避も考慮して、先に逃げてもらうのが安全でしょう。
【６】軽く受け流し、数分後に笑い話にする。
トラブルが起きると、それまでの楽しい雰囲気が台無しになるので、女の子からは「トラブルを引きずらないような対応をしてほしい！」（２０代女性）という声もあるようです。ただし、急に笑い話にすると微妙な空気を引きずる恐れもあるので、互いが落ち着いてからにした方がよさそうです。
【７】とりあえず無視して、女の子と逃げ去る。
「変な騒ぎになるのは恥ずかしいので、カラんでくる相手を無視して、一緒に逃げてほしい」（２０代女性）というように、モメ事をきっちり解決するより、トラブルが広がらないようにしてほしい、と考える女の子もいるようです。カラまれても、相手の方を向かずに逃げ去るのが賢明でしょう。
基本的にはモメ事がケンカに発展しないよう、サラッと流すような対応が求められるようです。皆さんはほかにどんな対応をして、女の子に「大人だなぁ…」と言われたことがありますか？ ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）