女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）の最終回が２７日に放送され、世帯平均視聴率が１５・５％だったことが３０日、分かった。個人視聴率は８・４％。初回からの全話の期間平均視聴率は世帯１５・２％、個人８・４％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１６・０％（個人視聴率８・７％）でスタートした今作。最高番組平均視聴率は世帯１６・５％、個人９・２％。なお、前作「あんぱん」の期間平均視聴率は世帯１６・１％、個人９・０％を記録していた。

「ばけばけ」は第１１３作目の連続テレビ小説。怪奇文学作品集「怪談」を発表した小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの妻・小泉セツをモデルにした作品。明治時代の松江を舞台に物語はスタートし、史実を再構成してフィクションとして描いた。脚本はふじきみつ彦氏、主題歌はハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」。

最終回でトキ（郄石あかり）は、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）に見守られながら丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語っていく。激動の明治の時代を生きた没落士族の娘・トキ。世界をさまよい日本にたどり着いた外国人の夫・ヘブン。怪談を愛し、国境を超えて結ばれた２人の物語。この世はうらめしい。けど、すばらしい…という展開だった。

３０日からは、女優の見上愛と上坂樹里がダブル主演の「風、薫る」がスタートした。

【過去１０年の朝ドラ視聴率】※期間平均の世帯視聴率。右は主演。２０２０年度「エール」から月〜金曜日の本編のみが対象。

２０２５年後期「ばけばけ」１５・２％、郄石あかり

２０２５年前期「あんぱん」１６・１％、今田美桜

２０２４年後期「おむすび」１３・１％、橋本環奈

２０２４年前期「虎に翼」１６・８％、伊藤沙莉

２０２３年後期「ブギウギ」１５・９％、趣里

２０２３年前期「らんまん」１６・６％、神木隆之介

２０２２年後期「舞いあがれ！」１５・６％、福原遥

２０２２年前期「ちむどんどん」１５・８％、黒島結菜

２０２１年後期「カムカムエヴリバディ」１７・１％、上白石萌音・深津絵里・川栄李奈

２０２１年前期「おかえりモネ」１６・３％、清原果耶

２０２０年後期「おちょやん」１７・４％、杉咲花

２０２０年前期「エール」２０・１％、窪田正孝

２０１９年後期「スカーレット」１９・４％、戸田恵梨香

２０１９年前期「なつぞら」２１・０％、広瀬すず

２０１８年後期「まんぷく」２１・４％、安藤サクラ

２０１８年前期「半分、青い。」２１・１％、永野芽郁

２０１７年後期「わろてんか」２０・１％、葵わかな

２０１７年前期「ひよっこ」２０・４％、有村架純

２０１６年後期「べっぴんさん」２０・３％、芳根京子

２０１６年前期「とと姉ちゃん」２２・８％、高畑充希

２０１５年後期「あさが来た」２３・５％、波瑠

２０１５年前期「まれ」１９・４％、土屋太鳳