佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。



「桜情報」

福岡市の油山市民の森の桜は満開となりました。一方、同じ福岡市でも、舞鶴公園や西公園ではまだ五分咲きにも達していません。また、開花の進んでいる地域で心配なのが「花散らしの雨」です。



「天気の予想」

30日は前線や低気圧が通過する影響で、広い範囲で雨が降るでしょう。福岡県や佐賀県では昼すぎから降り出し、夕方には本降りの雨となりそうです。朝は雨が降っていなくても、必ず傘をお持ちください。30日夜から31日朝にかけては、雷を伴い雨が強まる可能性があります。落雷や竜巻などの突風、急な強い雨にご注意ください。



「気温はどうなのか？」

暖かい南風が吹き、最高気温は平年を大幅に上回るでしょう。福岡市では23℃、今シーズン一番の暖かさでしょう。湿度が高く、ジメジメと感じられそうです。



「なのか間予報」

今週はすっきりしない天気が続きます。火曜日の午後には一度雨がやみますが、4月が始まる水曜日には再び広い範囲で雨が降るでしょう。週後半も天気がぐずつきます。今週の晴れ間は貴重なものとなりそうです。