俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の最終回が２９日に放送され、世帯平均視聴率が１２・７％を記録したことが３０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人が、警視庁の悪徳刑事に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。初回は１３・３％でスタート。第２話は１１・７％。第３話は１０・３％。衆院選の開票速報で放送休止を挟み、２週ぶりの放送となった第４話は１０・３％。第５話は９・９％。第６話は１１・３％。第７話は８・９％。第８話は１０・３％。第９話は１１・３％と推移。最終回の個人視聴率は８・０％だった。

最終回第１０話は「再起動」。冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてをさらけ出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。おびえを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。

そして合六は、ついに“１００億”の受け渡しへと動き出す。それは取引か、罠（わな）か―あるいは最後の賭けか。果たして、早瀬の運命は…と展開した。

ラストは事前予告なしで俳優の北村匠海がサプライズ出演。また警察にいた合六のスパイは、捜査一課の刑事で儀堂の部下・寺本（中川大輔）だったことが判明。寺本は同僚刑事の足立（蒔田彩珠）を襲いながら「ただのバイトだよ。オンカジで沼って、抜けられなくなってさ。スマホで指示もらってただけだから、誰が雇い主かもわかんないんだよね」と明かした。

ネットは「寺本が裏切り者のクズとは」「内通理由が闇バイトとは…」「寺本がクズすぎ」「メールだけで身内を裏切るんだもん…１番やべぇ奴だったんじゃん！！」「サイコパス」と驚きの声が上がった。