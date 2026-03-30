東京都立墨田産院（閉院）で出生時に別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さん（６７）について、都は３０日午前、生みの親を発見できなかったと江蔵さんに報告した。

文書調査への未回答者にさらなる働きかけは行わず、半年で実質的に調査を終結する。江蔵さんは都に対し、調査に実効性を持たせて継続するよう改めて求めた。

江蔵さんは１９５８年４月に同産院で生まれたが、２００４年、ＤＮＡ型鑑定で育ての親と血縁関係のないことが判明した。生みの親探しに都の協力が得られなかったため２１年に提訴し、東京地裁が昨春、都に調査を命じた。

都は同月に墨田区へ出生を届けた男性１１６人とその両親のうち、同産院で生まれた可能性のある３８人と両親１４人の計５２人を絞り込み、昨年９月から調査への協力を依頼する文書を複数回送った。

都の報告書によると、協力が得られた対象者のＤＮＡ型鑑定を昨年９〜１２月に行い、いずれも血縁関係がないと確認された。回答がなかったり、文書を受け取らなかったりした人もいるが、都は「さらなる働きかけはしない」とした。

これに対し、江蔵さん側は３０日、確定した同地裁判決が文書の送付だけでなく戸別訪問などによる調査を都に義務づけているとして、「調査義務の完全な履行を求める」とする要請書を都幹部に手渡した。