『ばけばけ』期間平均15.2％ 最終回15.5％で完結
俳優の高石あかりが主演を務めたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（全125回）が3月27日に最終回を迎え、世帯平均視聴率15.5％、個人8.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した。期間平均では世帯15.2％、個人8.4％となり、約半年にわたる放送を締めくくった。
【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！
本作は、松江で育ったヒロイン・松野トキ（高石あかり）の人生を軸に、異文化との出会いと夫婦の絆を描いた物語。怪談を愛するトキが、世界を転々とした末に日本へたどり着いた外国人英語教師・ヘブン（トミー・バストウ）と出会い、価値観の違いを乗り越えながら心を通わせていく姿が描かれた。
モデルは小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）で、史実をベースにしながら大胆に再構成。登場人物名などを改称し、フィクションとして仕立てた。脚本はふじきみつ彦氏が担当し、明治という激動の時代の中で“この世はうらめしい。けど、すばらしい。”というテーマを一貫して描いた。
視聴率では、世帯の初回16.0％、最高16.5％を記録し、最高視聴率は2025年12月9日の放送回となった。個人視聴率は初回8.7％、最高9.2％で推移した。
【写真】最終回後に解禁…貴重な3ショットを公開！
本作は、松江で育ったヒロイン・松野トキ（高石あかり）の人生を軸に、異文化との出会いと夫婦の絆を描いた物語。怪談を愛するトキが、世界を転々とした末に日本へたどり着いた外国人英語教師・ヘブン（トミー・バストウ）と出会い、価値観の違いを乗り越えながら心を通わせていく姿が描かれた。
視聴率では、世帯の初回16.0％、最高16.5％を記録し、最高視聴率は2025年12月9日の放送回となった。個人視聴率は初回8.7％、最高9.2％で推移した。