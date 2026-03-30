出生数の減少が止まらない。

いま日本で何が必要か。家族の幸せの経済学を提唱する東京大学の山口慎太郎教授（４９）は「子を持つ親の費用負担や働き方制限などコストばかりに目が向いている。育児のパフォーマンス（成果）というポジティブな面にも注目してほしい」と呼びかけている。

「保育園落ちた日本死ね」から１０年

武力衝突のような目の前の危機とは異なり、目に見えにくく長期的に国力を損なう少子化は「静かな有事」とされている。その進行は止まらず、厚生労働省が２月に発表した２０２５年の出生数（速報値）は７０万５８０９人、１０年連続最少を更新した。

――「保育園落ちた日本死ね」という匿名のブログが話題になってから１０年。待機児童対策をはじめ、子育て支援は広がっていますが……。

山口 どんな政策を推進しても出生率は大して上がらない。これは先進国に共通の課題で、日本ではむしろ生涯結婚しない人の比率が高まっています。また、かつては結婚すると子どもは２人が普通でしたが、今は一人っ子が増えている。

――何が妨げになっているのでしょうか。

山口 子ども１人育てるのにいくらかかるとか、子育て中に働く時間が減り、生涯賃金が減るとか、マイナス面の数字を積み上げ、保育園落ちたはコスパが悪いという話が広がっているのが一因で、「子育て罰」という言葉まであります。これに対して、子育てのメリット、パフォーマンスはほとんど語られない。

――コスパのパの方ですね。

山口 はい。とはいえ、子育てのメリットは経験しないとわからない部分が多く、伝えるのが難しいんです。中学生の子がいる私だって、親になる前は子どもに興味はなく、仕事への関心が９５％。それが生まれてからは世界観まで変わり、子のかわいさ、面白さがわかってきた。

しかも、こういうポジティブな話は、「子どもがいない人の気持ちを考えたことがあるのか」と批判されかねず、流通しにくい。

――万葉集では山上憶良が「子は宝」と詠（うた）いましたが、幼児の声を「うるさい」という人がいるのが現代です。

山口 子どもとの接点が少なく、幼児の声が騒音、ノイズに感じるのでしょう。でも、保育施設の行事に近所の大人を招くと、意識に変化があるようです。大声を「うるさい」と感じていた人も、子どもと顔見知りになると、「元気があっていいじゃない」と反応する（笑）。

効果が見えにくいが…

――ただ、今回の総選挙の各党の公約、有権者の意識をみても、目の前の物価高対策への関心に比べ、少子化への関心は高くないと感じます。

山口 子育て支援をしても、彼らが大人になり、将来の社会やインフラ、文化を支える人材になるまでに２０年、３０年かかり、効果が見えにくいからでしょう。

しかし、少子化を放っておくとどうなるか。日本の年金制度は、現役世代が納めた保険料でその時々の高齢世代を支える賦課方式ですから、このままだと将来の現役世代の負担を重くするか、受給世代の年金額を減らさないと制度は維持できない。今の現役世代が高齢になった時に介護を担うのも今の子世代、これから生まれてくる子たちです。

――少子化は、子のいない方にとっても人ごとではないのですね。

山口 だから、彼らのための税金投入は負担ではなく、未来への投資と言うべきでしょう。子育て支援は、経済学者の間では、最良の成長戦略とされています。人への投資は失業者救済や再就職支援プログラムなど様々ですが、コスパを計算するといちばん効果が高いのは子育て支援で、その中核が幼児教育なんです。

山口 幼稚園、こども園、保育園を含め、良い幼児教育は、子の意欲、忍耐力、協調性などを伸ばす。子どもの「攻撃性」を減少させるというデータもある。それは犯罪の減少、社会福祉利用の減少にもつながり、社会全体が得します。

――幼児教育の現場では、何が求められていますか。

山口 大前提は現場の質の高さで、子ども１人当たりの保育士数の増加、給与など働く環境の改善が必須です。

また、幼稚園は満３歳からの入園ですが、その前段階から幼児教育するメリットが大きいという報告もある。２歳の子でも、よその子や先生とふれあうなど家とは違う世界を経験したほうが成長にプラスになるんです。

ですから誰もが短期的に保育施設を利用できる制度がもっと広がるといい。

一日中、家の中で子どもと向き合うのがストレスになる親もいる。保育施設はそうした親のイライラを解消させ、外で働く時間ができるので家計収入も増やす。それは家族の幸福度も高めます。

保育施設で「やり抜く力」学ぶ

――やはり早期の英才教育も大切なんでしょうか。

山口 いえ。保育の効果があるのは、忍耐力、協調性など非認知能力の増進で、知力の効果は長続きしません。いくら早く読み書き、計算を教えても、それらは後になって小学生から学ぶ子どもに結局追いつかれてしまいます。

それよりは順番を守る、落ち着いて話を聞く、嫌なことがあっても人や物に当たらない――どの施設でも遊びながら学ぶルールを幼少時に身につけさせることが肝心です。この能力は学力と直接的には関係しませんが、知力を伸ばすための大切な素養です。

――孫がいるので教育爺（じい）として伺いますが、そうした能力でもっとも大切なのは？

山口 それは日本語で言うと「やり抜く力」です。困難にあっても諦めず、自分の知恵や周りのアイデアも総動員して、粘り強く頑張って解決する。この能力は、将来の所得や学歴、家族形成との相関関係がある。どうやったら育つのか、よくわかっていませんが、スポーツ経験はプラスになるとされています。

――幼児教育を終え、小学校に進むと、子どもの朝夕の預け先がなかなか見つからず、保護者の仕事と子育ての両立が難しくなる「小１の壁」が立ちはだかります。

山口 それは大問題で、母親の就業率をデータで見ると、出産後、次第に働く女性は増えますが、小学校に上がる時点でガクンと落ちる。学童保育の足りなさが原因ですが、より問題なのは、どこの学童でどのくらい待機児童がいるのか、データがしっかり把握されていないことです。

ただ、いかに大変でも正社員を辞めない方がいい。生涯所得は大幅に落ち、子が成長してから正社員に復帰するのも現状では難しいからです。

――学童の充実以外にどういった支援策がありますか。

山口 今の日本は労働力不足です。そんな時代、子育てしながらでも働きたいという女性の存在は大歓迎すべきです。企業はそうした女性に、短時間勤務やフレックス、テレワークを積極的に認めるなど、柔軟な働き方が気軽に選べるようにするべきです。

パパ育休で偏差値アップのデータ

――モーレツ社員が成長を引っ張るビジネスモデルを変えないといけませんね。

山口 そうです。今後は、バックアップする社員の手当を増やすと同時に、短時間勤務の社員でも力があれば出世できる仕組みを整えていかないと、長期的には日本は持たないと思います。

もう一つ大事なのは、男性のさらなる参画です。「小１の壁」は大変ですが、長い人生ではひと時のこと。女性だけに負担が集まらないよう、なんとか家族で協力しあって乗り切ってほしい。

自分が研究していて驚いたデータは、お父さんが育休を取得した場合、子が１６歳になったとき、偏差値が１ほど上がったというノルウェーの研究と、男性が育休を取って育児に励むと３年たっても育児を続けているというデータです。わずか１か月やそこらの育休で……と世界中のお母さんは感じるかもしれませんが、赤ん坊が生まれてすぐに育児をすると、子のかわいさが身にしみ、長期的に良い父親であろうとするんです。そして、父親が育児に関わる家庭ほど、２人目の子が生まれるという報告もあります。

育児休業制度の充実はコストではなく、人的資本への投資でもあるんです。

やまぐち・しんたろう 東京大学大学院経済学研究科教授。専門は労働経済学と結婚・出産・子育てなどを経済学的手法で研究する「家族の経済学」。

慶応義塾大学商学部卒。ウィスコンシン大学マディソン校で経済学博士号。『「家族の幸せ」の経済学』（光文社新書）＝写真＝でサントリー学芸賞、『子育て支援の経済学』（日本評論社）で日経・経済図書文化賞。２０２２年に日本経済学会石川賞受賞。

最新刊に『数字やデータのナゾをとく フェイクを見破れ！！』（ＪＴＢパブリッシング）。

（読売新聞夕刊「鵜飼哲夫編集委員の ああ言えばこう聞く」から転載）