ビッグな新ヤリスクロス

場所が変われば、同じ車名でも違うクルマになってしまう。そんな自動車業界あるあるの代表例といえばトヨタ「ヤリス」でしょう。

たとえば中国や東南アジア地域にいって“ヤリス”といえば日本とは異なるクルマを指します。それも「デザインがちょっと違う」なんて言うレベルではなく、車体そのものが違う。中国や東南アジア向けのヤリスは、日本のヤリスよりもひとまわり大きいんですよね。

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そのSUVタイプである「ヤリスクロス」も同じ状況。たとえばタイで売っているヤリスクロスは、日本のモデルと同じ車名でもデザインだけでなくボディサイズからして違うんです。

タイ仕様ヤリスクロスの全長は4310mmで全幅1770mm、そして全高1615mm。日本のそれが全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mmですから、タイ仕様は「長くて、ちょっとワイドで、少し背が高い」といったところ。13cmも長いのですから、まあまあ違いますね。

スタイリングの印象は「ちょっと小さくしたカローラクロス」。日本のヤリスクロスの面影はなく、タイでも大人気となっているカローラクロスとの関連性を印象付けたいのだろうと筆者は考えています。真横から見てもよく似ていますし。

また、日本との違いとして驚くことがもうひとつあって、それはパワートレイン。全仕様ともハイブリッドなのです。

日本でカローラの現行モデル（GRカローラを除く）やRAV4の新型がガソリン車を廃止してハイブリッドに一本化されたことからもわかるように、いまトヨタは日本において「ガソリン車を廃止してハイブリッド一本化」を進めています。

しかし日本のヤリスクロスは「手が届きやすい価格」という面も考えてガソリン車を残していますが、タイではひとあし早くヤリスクロスの全車ハイブリッド化を断行したというわけ。ある意味、日本よりも意識改革が進んでいるのです。

ハイブリッドシステムは排気量1.5リッターのエンジンを組み合わせるタイプですが、エンジンは日本向けのヤリス系ハイブリッドが積む3気筒ではなく、ダイハツ由来の4気筒。

パワートレインも日本向けとは異なるのです。その違いがなんとも興味深いですね。

さて、そんなタイ仕様ヤリスクロスの最新グレードが「ナイトシェード」。2025年11月24日に発売され、その直後にタイの首都バンコクの郊外で開催された「タイモーターエクスポ」というモーターショーで一般にお披露目されています。

どこかで聞いたようなグレード名（日本だと「ハリアー」や「プリウス」に設定がある）なわけですが、方向性も日本のハリアーと同じ。ホンダでいうホンダや三菱でいう「ブラックエディション」であり、メルセデス・ベンツでいう「ナイトパッケージ」と思えばいいでしょう。ボディ各部を黒くしているのです。

タイ仕様のヤリスクロス“ナイトシェード”ではブラックのホイールを履くほか、ロアクラッディング、インテークガーニッシュ、スキッドプレート、ウィンドウサラウンド、ミラー、スポイラーそしてテールゲートを光沢のあるブラック仕上げに変更。上質かつスポーティな雰囲気としているわけです。

ボディカラーは、セメントグレーメタリックとプラチナホワイトパールの2色展開。どちらもコントラストの効いたブラックルーフとの組み合わせとなっているのがいいですね。

インテリアはもちろんダークカラーで、シートは合成皮革張り。ドアパネル、ステアリングホイール、センターコンソール、シフトノブには本革があしらわれています。最上級グレードという位置づけだけあって、パノラミックサンルーフ（ガラス固定式）、ワイヤレス充電、10.1インチインフォテインメントディスプレイ、そして電動テールゲートなど標準装備も充実。

お値段は91万9000バーツ(約450万円 ※2026年3月中旬現在)から。物品税に相当する税金が含まれているとはいえ、日本の感覚だと相当高い……。

ちなみにプラットフォームは「DNGA-B」。つまり車両はダイハツが中心となって開発したものです。そんな背景も、日本向けのヤリスクロスとはかなり違いますね。