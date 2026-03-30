こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で大学2年生の「ともみ」です！

みなさんは校閲という仕事を知っていますか？ 書籍に関わる仕事というと、作家や記者のような書き手を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、私たちが普段読んでいる新聞や書籍が世の中に出るまでに、書き手だけではなく裏側から支える多くの人が働いています。私は小学生の頃に見たドラマで校閲という仕事を知り、書籍が出るまでにこんなにも時間と労力がかかっているんだと驚いた記憶があります。

そこで今回は、西日本新聞社のグループ会社である「西日本新聞プロダクツ」の校閲部を訪ね、所属する樽海麻里奈さんにお話を伺いました。校閲部は記事や紙面を確認する役割で、仕事場は西日本新聞社の編集局と同じフロアにありました。

新聞社の校閲は、主に二つの役割を担っています。一つは、記事の文法や表記が正しいか、原稿通りに書かれているかを確認する「校正」です。もう一つは、内容に誤りや不自然な点がないかを詳しく調べる「校閲」です。

一つの記事ごとに3人ほどが目を通し、誤りがないかを確認し、必要に応じて修正を促しているそうです。修正するべきか迷ったときは、同じチームの人と話し合います。

修正すべきだという結論になった時は、校閲部の代表者がデスクに修正する必要があることを説明しなければなりません。デスクは、記者が書いた記事を手直しして完成させる出稿部門の責任者です。

私は、校閲の仕事を「黙々と間違いを探して1人で完結するもの」というイメージを抱いていました。周りの人とコミュニケーションを取りながら業務を行っていることに驚きました。

樽海さんは「誤りを見つけるよりも、どう納得して修正してもらえるか」が難しく、神経を使うと語ってくれました。

取材している記者は、たくさんの知識を使い記事を執筆しています。その記事をデスクがチェックしてOKを出しています。なので、校閲部が単なる「ルール上の誤り」や表記の誤りを指摘するだけでは納得してくれないこともあります。そこで必要となるのが「交渉力」です。

「知識と経験がある記者が時間をかけて取材し、熱意を持って書いた記事に赤ペンを入れる立場ですから、失礼がないようにしないといけません。大学は、自分と立場や世代などが違う方と数多く接することができる場所だと思います。そういった相手と話をする経験を積んでおくことは社会に出てからも役に立つはずです」

大学では教授や研究室の先輩、職員など、さまざまな目上の人と話す機会があります。そうした相手に対して、失礼のないように振る舞う経験は、社会に出てから自分の強みになる可能性があります。だからこそ、大学のうちに少しずつでも培っておく必要があると感じました。

次に、樽海さんのキャリアについてお聞きしました。

元々は塾の講師をしていたという樽海さん。働いている中で、本当に自分がやりたいことを突き詰めると、書籍や日本語に関わる仕事がしたいと思ったそうです。作家や記者になるという考えを思いついたものの、悩んだ末に校閲の仕事に行き着いたようです。

「（自分が書いたもので）世の中に何か伝えたいという意識がある人でないと書籍や出版の仕事が務まらない、というわけではありません。例えば、校閲は他の書き手が世の中に伝えたいことをサポートするという役割があります」

まず思いつくのは作家や記者という発信する人ですが、それ以外にも選択肢はいくらでもあることに気づかされました。好きなものがあってもやりたいことに結びつかずに悩んでいる人は、新しい視点で物事を見ると自分に合った関わり方が見えてくるかもしれませんね。

今回、業務の紹介のため、樽海さんから赤字の入った原稿を見せていただきました。想像していたよりも原稿の数が多く、1日でこれだけの量をチェックしているのかと驚きました。



完成前の紙面も見せてもらいました。見出し、記事のタイトルは単語ごとに丸を付けて確認していました。見出しが本文の中にある言葉から作られていることを確認するために必要な作業だそうです。

進め方もさまざまです。1文字ずつ区切っている人もいれば、この見出しは本文のここに対応していると印をつけている人もいるそうです。それぞれの性格や経験が表れていて面白いなと思いました。

新聞社の校閲業務は、1日ごとに仕事が区切られていることが特徴です。毎日発行する新聞は新しい原稿が届き、その日のうちに締め切りがあります。樽海さんは「限られた時間の中で優先順位をつけて作業を進められる人がこの仕事に向いている」と語ってくれました。

例えば締め切りが険しい時間帯では、より良い表現を追求するよりも、誤字脱字などの表記面を重視するよう意識しているそうです。状況に応じて気持ちや思考を切り替え、その時点でできる最善を尽くすことが求められます。

さらに、完璧を求めすぎず、区切りを付けて仕事を進められる柔軟さも大切です。分からないことがあればその都度調べることを苦に感じない人や、地道な確認作業を続けられる人が、この仕事に適しているといいます。

お話を伺う中で、新聞校閲の仕事は、書き手からのメッセージを正しく世間に伝えるために必要不可欠な存在であり、文章の正しさを確認するだけでなく、人と関わり合って、限られた時間の中で最善を尽くす力が求められる仕事であると感じました。

知識だけでなく、相手に配慮しながら伝える力や、限られた時間の中で優先順位を判断する力は大学生活の中でも身に付けることができます。例えば、課題やテスト勉強における優先順位のつけ方なども、その一つです。このような力は将来、社会に出てからも大きな強みになるはずだと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！



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