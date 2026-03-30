三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで２９日に行われた「Ｆ１日本グランプリ（ＧＰ）」の決勝。

満開の桜が舞う中、この日だけで約１３万人が詰めかけ、３日間にわたる熱戦に幕を下ろした。

鈴鹿サーキットを運営する「ホンダモビリティランド」によると、３日間で計約３１万５０００人が来場し、開催地が鈴鹿に戻った２００９年以降で初めて３０万人を超えた。昨年から５万人弱の増加となった。

日本人の正規ドライバーが不在の中、同社広報は「世界的なＦ１人気の高まりに加え、円安の影響によるインバウンド（訪日外国人客）の増加もある」とみている。同社の斎藤毅社長は「観戦エリアなどの拡充といった取り組みを通じて３０万人を超えるお客さまを迎えられ、うれしく思う」とのコメントを発表した。

インバウンド誘致の好機と捉え、県は開催期間中、コースにプロモーション広告を掲出した。大小の桜をちりばめたデザインとともに「Ｖｉｓｉｔ Ｍｉｅ」と記載。県は現地観戦者や国際映像の視聴者を通じ、約８０００万人へのＰＲを見込む。

決勝は三笠宮家の彬子さまが現地で観戦された。レース前に「世界最高のサーキットとも称される鈴鹿サーキットで今年も開催されることをうれしく思う」とおことばを述べられた。