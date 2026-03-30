薩摩、大隅、種子島・屋久島地方ではきょう30日夜から大雨のおそれがあります。

土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分な注意が必要です。

低気圧からのびる前線が31日に奄美地方まで南下する見込みで、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

種子島・屋久島地方ではきょう30日昼すぎからあす31日昼前にかけて、大隅地方では30日夕方から31日朝にかけて、薩摩地方では30日夜遅くから31日朝にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

また、雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は、大雨警報が発表される可能性があります。

30日予想される1時間雨量は、いずれも多いところで、大隅地方で40ミリ、薩摩、種子島・屋久島地方で30ミリです。

31日は薩摩、大隅、種子島・屋久島地方で50ミリです。

31日朝までに予想される24時間雨量は、いずれも多いところで、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方で150ミリです。

気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。

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