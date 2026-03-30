知ってトクする！免疫力を上げる居酒屋おつまみベスト３【免疫力の話】

免疫力を上げる居酒屋おつまみベスト３

揚げ物ばかりはＮＧ！ヘルシーなものを選ぶ

居酒屋のおつまみというと、唐揚げやフライなど、カロリーの高いものを連想しがちです。しかし、居酒屋のメニューをよく見て、体にいいものを選んでいけば、意外とバランスのいい食事ができるのです。

オススメは、納豆を使ったおつまみです。納豆オムレツやイカ納豆など、店によって工夫を凝らした料理があり、食べやすいものも多くあります。

納豆自体にタンパク質が豊富に含まれているのに加え、納豆菌には腸内環境を整える働きもあります。さらには、ネバネバ成分のナットウキナーゼには、血液をサラサラにする効果もあるのです。

次にオススメなのは、カツオのたたき。旬の時期には多くのお店で食べることができるでしょう。こちらは、血流をよくするＥＰＡが豊富に含まれており、免疫力がアップします。

最後に、居酒屋の定番メニューであるもつ煮込みも体にいい効果をもたらします。疲労回復の効果があるビタミンＢ群に加え、免疫力を上げる効果のある亜鉛もとることができます。

お酒に酔うと、満腹を感じるホルモンが抑制され、食欲増進のホルモンが分泌されてしまうため、ついつい食べすぎてしまうという結果になりがちです。体にいいおつまみを選び、お酒の適量を守って楽しむことが一番大切なのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』