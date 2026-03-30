あなたはダイエットの際、何の為に運動するか説明できる！？

ダイエットの際は何のために運動するのか考えよう！

消費カロリーのために運動するのは非効率

痩せやすい体づくりを目指すには、食事管理はもちろん、運動も重要だと考えているいる人が多いと思います。運動について、まずは目的を理解しておくとやる気の継続につながります。

結論から言うと、運動の目的は目先の消費カロリーを稼ぐというためよりも、筋肉量の増加や維持のために必要なのです。例えば、体重５０kgの人が１時間ウォーキングした場合、１５８キロカロリー程度の消費になり、おにぎり約１個分の運動量となります。

消費カロリーを稼ぐという意味ではあまり利点がなく、この場合、おにぎりを食べるのを我慢したほうが効率がよさそうに感じてしまいます。

短期的に考えると運動にはあまり期待できなそうですが、長期的に考えると様々なメリットが。リバウンドせずに痩せるためには、基礎代謝を上げることが重要です。そして、基礎代謝を上げるためには筋肉量を増やすことが有効で、そのために運度をするという意識を持ちましょう。

仮に筋肉量が１kg増えてもせいぜい１３キロカロリー程度の消費が増えるだけですが、その筋肉を維持するためにさらなるエネルギーが必要なので、以前よりも太りにくい体になっていることを実感できるでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡