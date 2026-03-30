女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は今月27日、本編最終回（第125話）が放送され、平均世帯視聴率は15・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが30日、分かった。全125話の期間平均（全話平均）は15・2％。前作「あんぱん」の16・1％から0・9ポイント減となったものの、朝ドラ王道の偉人伝とは一線を画した主人公像など、数々の試みに挑んだ。

コロナ禍以降の朝ドラの期間平均（世帯）は、

20年度前期「エール」（全120話）＝20・1％

20年度後期「おちょやん」（全115話）＝17・4％

21年度前期「おかえりモネ」（全120話）＝16・3％

21年度後期「カムカムエヴリバディ」（全112話）＝17・1％

22年度前期「ちむどんどん」（全125話）＝15・8％

22年度後期「舞いあがれ！」（全126話）＝15・6％

23年度前期「らんまん」（全130話）＝16・6％

23年度後期「ブギウギ」（全126話）＝15・9％

24年度前期「虎に翼」（全130話）＝16・8％

24年度後期「おむすび」（全125話）＝13・1％

25年度前期「あんぱん」（全130話）＝16・1％

25年度後期「ばけばけ」（全125話）＝15・2％

ドラマの舞台となった松江を含む「鳥取・島根地区」は最終回21・6％、全125話の期間平均（全話平均）は21・9％。番組最高は“焼き網事件”が解決した第100話（2月20日）の27・6％だった。

多くを語らず多くを伝える作劇と演出、画面の暗さをいとわず明治時代の夜を“再現”した美術セットと照明、全編英語字幕など、チャレンジングな取り組みを貫いた異色の朝ドラ。それらが実り、派手さなくとも泣き笑いを誘う新たな名作が誕生した。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を紡いだ。

最終回は、雨清水トキ（郄石あかり）は松野司之介（岡部たかし）松野フミ（池脇千鶴）に見守られながら、錦織丈（杉田雷麟）にレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）との思い出を語り…という展開だった。