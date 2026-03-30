結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」は28、29日に、トーナメント初戦となる「ノックアウトステージ32→16」が開催され、金属バット、ラフ次元、タモンズ、レイザーラモン、はりけ〜んず、ザ・パンチ、セルライトスパ、黒帯、パタパタママ、シャンプーハット、吉田たち、ヤング、マシンガンズ、リニア、囲碁将棋、トットがベスト16に進出した。

選考会で選ばれた32組の漫才師たちが2組ずつ登場し、1対1の“タイマン”形式でネタバトルを展開。激戦を制した16組が「ノックアウトステージ16→8」出場への切符を手にした。

「ノックアウトステージ32→16」では、会場に集まった一般審査員100名による採点方式の審査が行われた。今年の「32→16」の最高得点は、Aブロック・第１試合の後攻・金属バットが獲得した293点。次いで、Gブロック・第1試合の後攻・マシンガンズ、Hブロック・第2試合の後攻・トットが、ともに290点の高得点を記録した。結果は以下の通り。

＜Ａブロック＞

［第１試合］

先攻：スーパーマラドーナ ●269点（１点：１人、２点：29人、３点：70人）

後攻：金属バット ○293点（１点：０人、２点：７人、３点：93人）

［第２試合］

先攻：LLR ●277点（１点：１人、２点：21人、３点：78人）

後攻：ラフ次元 ○281点（１点：１人、２点：17人、３点：82人）

＜Ｂブロック＞

［第１試合］

先攻：タモンズ ○285点（１点：０人、２点：15人、３点：85人）

後攻：モンスターエンジン ●276点（１点：０人、２点：24人、３点：76人）

［第２試合］

先攻：レイザーラモン ○275点（１点：０人、２点：25人、３点：75人）

後攻：ななまがり ●273点（１点：１人、２点：25人、３点：74人）

＜Ｃブロック＞

［第１試合］

先攻：エル・カブキ ●271点（１点：１人、２点：27人、３点：72人）

後攻：はりけ〜んず ○287点（１点：０人、２点：13人、３点：87人）

［第２試合］

先攻：ツーナッカン ●276点（１点：０人、２点：24人、３点：76人）

後攻：ザ・パンチ ○282点（１点：３人、２点：12人、３点：85人）

＜Ｄブロック＞

［第１試合］

先攻：スマイル ●260点（１点：１人、２点：38人、３点：61人）

後攻：セルライトスパ ○274点（１点：１人、２点：24人、３点：75人）

［第２試合］

先攻：黒帯 ○274点（１点：２人、２点：22人、３点：76人）

後攻：カナメストーン ●273点（１点：２人、２点：23人、３点：75人）

＜Ｅブロック＞

［第１試合］

先攻：パタパタママ ○281点（１点：１人、２点：17人、３点：82人）

後攻：シマッシュレコード ●241点（１点：１人、２点：57人、３点：42人）

［第２試合］

先攻：ちょんまげラーメン ●277点（１点：１人、２点：21人、３点：78人）

後攻：シャンプーハット ○282点（１点：０人、２点：18人、３点：82人）

＜Fブロック＞

［第１試合］

先攻：Dr.ハインリッヒ ●261点（１点：２人、２点：35人、３点：63人）

後攻：吉田たち ○272点（１点：０人、２点：28人、３点：72人）

［第２試合］

先攻：ヤング ○284点（１点：１人、２点：14人、３点：85人）

後攻：タナからイケダ ●279点（１点：１人、２点：19人、３点：80人）

＜Ｇブロック＞

［第１試合］

先攻：三拍子 ●282点（１点：１人、２点：16人、３点：83人）

後攻：マシンガンズ ○290点（１点：２人、２点：６人、３点：92人）

［第２試合］

先攻：高校ズ ●268点（１点：６人、２点：20人、３点：74人）

後攻：リニア ○279点（１点：１人、２点：19人、３点：80人）

＜Ｈブロック＞

［第１試合］

先攻ハンジロウ ●277点（１点：０人、２点：23人、３点：77人）

後攻：囲碁将棋 ○285点（１点：０人、２点：15人、３点：85人）

［第２試合］

先攻：ブルーリバー ●242点（１点：２人、２点：54人、３点：44人）

後攻：トット ○290点（１点：０人、２点：10人、３点：90人）