「プロテイン」飲み続けて”尿が泡立つ”のは何のサイン？【管理栄養士監修】

プロテインを日常的に摂取している方は、身体からのサインを見逃さないことが大切です。過剰摂取や体質に合わない場合、さまざまな症状が現れることがあります。早期に異変に気づき、適切に対処することで深刻な健康被害を防ぐことができます。ここでは、特に注意すべき症状について解説します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

プロテイン摂取で注意すべき症状と兆候

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

プロテインを摂取する際には、身体の変化に注意を払うことが重要です。過剰摂取や身体に合わない場合、さまざまな症状が現れることがあります。早期に気づき、適切に対処することで健康リスクを避けることができます。

腎臓に関連する自覚症状

健康な方がプロテインを飲んで即座にこれらの症状が出ることは稀ですが、もともと腎機能に隠れた問題がある方が大量摂取を続けた場合、浮腫（むくみ）、尿の泡立ち、強い倦怠感などが現れることがあります。浮腫は、特に朝起きたときに顔や手足に現れやすく、腎臓が体内の水分や塩分のバランスをうまく調整できなくなっているサインです。尿の色が濃い、泡立ちが消えにくい、頻尿または尿量の減少といった変化も、腎機能の低下を示唆する可能性があります。また、全身の倦怠感や食欲不振、吐き気なども、腎機能低下に伴って現れることがあります。これらの症状が続く場合は、プロテインの摂取量を見直し、医療機関で腎機能の検査を受けることが推奨されます。

消化器症状や代謝への影響

プロテインの過剰摂取は、腎臓だけでなく消化器系にも影響を及ぼすことがあります。タンパク質の消化には消化酵素が必要であり、一度に大量摂取した場合や、乳糖や人工甘味料が体質に合わない場合に消化器症状が生じることがあります。その結果、腹部膨満感、下痢、便秘、胃の不快感などが生じることがあります。さらに、高タンパク質の食事では、代謝産物を排泄するために水分必要量が増えることがあります。口渇や尿の濃縮といった症状が現れることもあります。こうした症状が続く場合は、摂取量を減らし、水分補給を十分に行うことが重要です。

まとめ

プロテインは、適切に使用すれば筋肉の維持や健康管理に役立つ有用な栄養補助食品です。しかし、腎臓への負担、デメリット、人工甘味料の影響など、注意すべき点も存在します。健康な方であれば適量の摂取は問題ありませんが、腎機能に不安がある方は医師に相談することが不可欠です。また、プロテインに頼りすぎず、バランスの取れた食事と生活習慣を心がけることが健康維持の基本です。自分の身体の状態を定期的にチェックし、適切な摂取量を守りながら、安心してプロテインを活用してください。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

国立健康・栄養研究所「『健康食品』の安全性・有効性情報」

日本腎臓学会「CKD診療ガイド2024」

厚生労働省「食品添加物」