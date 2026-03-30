「プロテイン」は食事の代わりにはならない？不足しがちな“栄養素”も管理栄養士が解説！

プロテインは筋肉づくりや健康維持に役立つ一方で、適切に使用しなければさまざまなデメリットが生じる可能性があります。便利さゆえに頼りすぎてしまうと、思わぬ健康リスクを招くこともあります。利点だけでなく潜在的な問題点も理解したうえで、賢く活用することが大切です。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

プロテイン摂取のデメリットとリスク

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

プロテインは便利な栄養補助食品ですが、適切に使用しなければデメリットやリスクも存在します。利点だけでなく、潜在的な問題点も理解しておくことが大切です。

カロリー過多と体重増加のリスク

プロテインパウダーは製品によってタンパク質だけでなく糖質や脂質も含まれていることが多く、ものによってはカロリーが高い場合があります。筋肉量を増やすために摂取しているつもりが、結果的にカロリーオーバーとなり、体脂肪が増加してしまうケースも少なくありません。特に、食事からすでに十分なタンパク質を摂取している場合、プロテインを追加することで総カロリーが過剰になる可能性があります。体重管理を目的とする方は、プロテインの栄養成分表示を確認し、1日の総摂取カロリーを把握することが重要です。また、プロテインを食事の代わりにするのではなく、あくまで補助として位置づけることが望ましいです。

栄養バランスの偏りと他の栄養素不足

プロテインに頼りすぎると、他の栄養素が不足する恐れがあります。タンパク質だけを重視し、栄養バランスが偏ると、ビタミン、ミネラル、食物繊維などが不足し、免疫力の低下、骨密度の減少、便秘、疲労感といった問題が生じる可能性があります。バランスの取れた食事では、野菜、果物、全粒穀物、良質な脂質なども必要です。プロテインパウダーはあくまで補助的な役割であり、食事全体の栄養バランスを考慮することが健康維持には不可欠です。また、プロテインを摂取する際には、ビタミンやミネラルを多く含む食品も一緒に摂るよう心がけましょう。

まとめ

プロテインは、適切に使用すれば筋肉の維持や健康管理に役立つ有用な栄養補助食品です。しかし、腎臓への負担、デメリット、人工甘味料の影響など、注意すべき点も存在します。健康な方であれば適量の摂取は問題ありませんが、腎機能に不安がある方は医師に相談することが不可欠です。また、プロテインに頼りすぎず、バランスの取れた食事と生活習慣を心がけることが健康維持の基本です。自分の身体の状態を定期的にチェックし、適切な摂取量を守りながら、安心してプロテインを活用してください。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

国立健康・栄養研究所「『健康食品』の安全性・有効性情報」

日本腎臓学会「CKD診療ガイド2024」

厚生労働省「食品添加物」