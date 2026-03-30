30日10時現在の日経平均株価は前週末比2488.19円（-4.66％）安の5万884.88円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は31、値下がりは1533、変わらずは7と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均構成銘柄の値上がりは1銘柄にとどまり、223銘柄が下落。マイナス寄与トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を405.12円押し下げ。ＳＢＧ <9984>が273.56円、ファストリ <9983>が194.14円、東エレク <8035>が165.46円、ＴＤＫ <6762>が68.94円の押し下げで続いている。



唯一のプラス寄与は日揮ＨＤ <1963>で、日経平均を1.84円押し上げている。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は輸送用機器で、以下、非鉄金属、証券・商品、機械、ガラス・土石、電気機器と並ぶ。



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