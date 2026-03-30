この春、お花見は満期されましたか？

桜が終わっても、毎年春の楽しみといえば、コチラを待っている人も多いことでしょう！

今年もこの季節がやって来ました！

青山剛昌原作、読売テレビ・日本テレビで毎週土曜日夜６時から放送中の国民的人気アニメ「名探偵コナン」！

毎年この季節に公開になる劇場版。昨年の作品では、興行収入147.7億円を記録！これは、3年連続100億円突破、2年連続観客動員数1000万人突破！と、邦画初の新記録だそう！！

勢いが止まりません！

そんな、劇場版最新作が４月１０日金曜日から公開になります！

『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

今作では、”風の女神”萩原千速が劇場版初登場！

萩原千速とは、神奈川県警白バイ小隊長。早速とバイクに乗る姿と、その活躍に、思わず蘭が”風の女神”、、、と呼んだほど。

劇場版では、弟・萩原研二、その同僚・松田陣平との関係も描かれるそう！これは、気になりますね、、、！

千速の声を担当するのは、沢城みゆきさん。

注目のゲスト声優には、横浜流星さんと畑芽育さんも参加しています。

今回の舞台は神奈川県。暴走する黒いバイクが出現！その後ろには、どんな犯人がいるのか？そしてその目的とは！？

風の女神・エンジェル VS 黒き天使・ルシファー！！

史上最速のバトルミステリーが幕を開ける！

そして、今作の主題歌を歌うのはMISIAさん！

・・・と、みどころが満載です！

映画の公開を前に、２週にわたって大特集！

今作のキーパーソンや、映画制作の裏側まで、たっぷりお話を伺います。

今週は、映画を担当するお二人にプロデューサーが登場！

小学館の近藤秀峰さん、トムス・エンタテインメントの岡田悠平さんにお話を伺います。

〜ラインナップ〜

【月】劇場版最新作とメインキャラクター

【火】ストーリーと萩原千速を深掘り！

【水】アニメーション制作とロケハン

【木】注目のキーパーソンは誰！？

【金】ゲスト声優＆主題歌

〜イベント概要〜

【タイトル】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

【公開日】４月１０日（金）

【オフィシャルサイト】https://www.conan-movie.jp/2026/index.html