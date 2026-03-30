3/30〜4/3OA 4/10（金）公開！劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
この春、お花見は満期されましたか？
桜が終わっても、毎年春の楽しみといえば、コチラを待っている人も多いことでしょう！
今年もこの季節がやって来ました！
青山剛昌原作、読売テレビ・日本テレビで毎週土曜日夜６時から放送中の国民的人気アニメ「名探偵コナン」！
毎年この季節に公開になる劇場版。昨年の作品では、興行収入147.7億円を記録！これは、3年連続100億円突破、2年連続観客動員数1000万人突破！と、邦画初の新記録だそう！！
勢いが止まりません！
そんな、劇場版最新作が４月１０日金曜日から公開になります！
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
今作では、”風の女神”萩原千速が劇場版初登場！
萩原千速とは、神奈川県警白バイ小隊長。早速とバイクに乗る姿と、その活躍に、思わず蘭が”風の女神”、、、と呼んだほど。
劇場版では、弟・萩原研二、その同僚・松田陣平との関係も描かれるそう！これは、気になりますね、、、！
千速の声を担当するのは、沢城みゆきさん。
注目のゲスト声優には、横浜流星さんと畑芽育さんも参加しています。
今回の舞台は神奈川県。暴走する黒いバイクが出現！その後ろには、どんな犯人がいるのか？そしてその目的とは！？
風の女神・エンジェル VS 黒き天使・ルシファー！！
史上最速のバトルミステリーが幕を開ける！
そして、今作の主題歌を歌うのはMISIAさん！
・・・と、みどころが満載です！
映画の公開を前に、２週にわたって大特集！
今作のキーパーソンや、映画制作の裏側まで、たっぷりお話を伺います。
今週は、映画を担当するお二人にプロデューサーが登場！
小学館の近藤秀峰さん、トムス・エンタテインメントの岡田悠平さんにお話を伺います。
〜ラインナップ〜
【月】劇場版最新作とメインキャラクター
【火】ストーリーと萩原千速を深掘り！
【水】アニメーション制作とロケハン
【木】注目のキーパーソンは誰！？
【金】ゲスト声優＆主題歌
〜イベント概要〜
【タイトル】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
【公開日】４月１０日（金）
【オフィシャルサイト】https://www.conan-movie.jp/2026/index.html