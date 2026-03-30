俳優・鈴木亮平（43）が主演を務めたTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の最終話が29日に放送され、平均世帯視聴率は12・7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが30日、分かった。個人平均視聴率は8・0％だった。

初回の平均世帯視聴率は13・3％、第2話が11・7％、第3話が10・3％、第4話が10・3％、第5話が9・9％、第6話が11・3％、第7話が8・9％、第8話が10・3％、第9話が11・3％、最終回が12・7％とクライマックスに向けて上昇カーブを描いた。

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

登場人物が顔を変える＝リブートするという設定の中で、主演の鈴木、女優の戸田恵梨香が“1人2役”を演じたことが大きな反響を呼んだ。

また、リブート前の主人公・早瀬を俳優・松山ケンイチ、総理の座に狙う野党第一党の党首を歌舞伎俳優・市川團十郎が演じ、最終話には俳優・北村匠海がサプライズ出演するなど、豪華ゲストも話題に。「ダイアン」津田篤宏や、「ドランクドラゴン」塚地武雅、第8話にゲスト出演したみなみかわなど、人気芸人の出演でも注目を集めた。

最終回は衝撃の“サプライズリブート”。さまざまな考察で注目を集めてきた謎の伏線回収。最後まで驚きの連続で幕を閉じた。放送終了直後からは早くもSNS上で“リブートロス”の声が続出。大きな反響を呼んだ。