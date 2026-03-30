『あさイチ』出演者＆ネットに驚き広がる
NHK総合の情報番組『あさイチ』（月〜金曜前8：15）が3月30日、生放送を再開し、番組の大幅リニューアルを行った。スタジオセットやテーマソングが一新され、放送直後から視聴者の間でも驚きの声が広がった。
【写真】雰囲気ガラリ！公開された新ビジュアル
同番組は博多華丸・大吉と鈴木奈穂子アナウンサーがMCを務め、生活に役立つ実用情報から社会問題、エンターテインメントまで幅広いテーマを扱う。今回のリニューアルでは、コンセプトを「きょうの一歩が軽くなる、あさイチと一緒に」と掲げ、番組全体の印象を刷新した。
新たなスタジオセットはピンクを基調とした明るいデザインが特徴で、従来よりも柔らかく親しみやすい雰囲気に仕上がっている。放送では新しくなったスタジオに入るなり、大吉は「あらー、いやー、ちょっとすごい新しくなっていますよ」と率直な驚きを口にした。鈴木アナも「すごいですね」と続き、華丸は「変わり過ぎて何が変わったか分からない」と笑いを交えながらコメントした。
テーマソングには、大貫妙子と音楽プロデューサーSTUTSによるコラボレーション楽曲「おはよう」を起用し、番組の新たなスタートを印象づけた。視聴者からは「あさイチ、雰囲気変わっててビックリ」「結構変わりましたね。これはこれで素敵」「『あさイチ』さらに華やかになりましたね」などの声が寄せられている。
【写真】雰囲気ガラリ！公開された新ビジュアル
同番組は博多華丸・大吉と鈴木奈穂子アナウンサーがMCを務め、生活に役立つ実用情報から社会問題、エンターテインメントまで幅広いテーマを扱う。今回のリニューアルでは、コンセプトを「きょうの一歩が軽くなる、あさイチと一緒に」と掲げ、番組全体の印象を刷新した。
テーマソングには、大貫妙子と音楽プロデューサーSTUTSによるコラボレーション楽曲「おはよう」を起用し、番組の新たなスタートを印象づけた。視聴者からは「あさイチ、雰囲気変わっててビックリ」「結構変わりましたね。これはこれで素敵」「『あさイチ』さらに華やかになりましたね」などの声が寄せられている。