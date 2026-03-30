鈴木亮平（42）が主演するTBS系日曜劇場「リブート」（午後9時）最終回、第10回が29日放送され、世帯平均視聴率が12・7％だったことが30日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は8・0％。

第1回は世帯13・3％、個人8・4％。第2回は世帯11・7％、個人7・4％。第3回は世帯10・3％、個人6・6％、第4回は世帯10・3％、個人6・5％、第5回は世帯9・9％、個人6・4％。第6回は世帯11・3％、個人7・3％。第7回は世帯8・9％、個人5・6％。第8回は世帯10・3％、個人6・5％。第9回は世帯11・3％、個人7・0％。

妻殺しの罪を着せられたパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すため、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（リブートする）決意をする、エクストリームファミリーサスペンス。

冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。

その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。

そして合六は、ついに“100億”の受け渡しへと動き出す。

それは取引か、罠か−あるいは最後の賭けか。

果たして、早瀬の運命は…。

交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。

主題歌はMr．Childrenの新曲「Again」。