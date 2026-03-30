パパの胸に、まるで赤ちゃんのように抱かれる猫さん。悶絶級に可愛い姿にキュンキュンする人が続出しています。

話題の投稿は500件を超えるいいねを獲得し、「授乳www」「なんだよ～ずるいよ～可愛すぎるよ～♡」「赤ちゃん返りしたみたいで可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：パパの洋服の中にいる猫→ジッパーを開けると…まるで赤ちゃん？悶絶級に『愛くるしい様子』】

モンちゃんの特等席

Instagramアカウント『ski_mkt_4236』に投稿されたのは、アメリカンショートヘア「モン」ちゃんの姿。パパさんのお家には他にも4匹の猫さんがいるそうで、モンちゃんは他の猫さんたちと毎日賑やかに過ごしているそう。

ある日、パパさんが着ていたフリースの前を開くと、胸の中にすっぽりと収まるモンちゃんの姿があったといいます。フカフカのフリースが気持ち良かったのか、パパさんの胸に抱っこされて、ぬくぬくとご機嫌なようです。

パパと赤ちゃんごっこ

パパさんの胸に抱っこされていたモンちゃんは、フリースの内側をフミフミしていたといいます。「手触り最高にゃ」というように前足でリズム良くフミフミしていたというモンちゃん。よく見ると、口はチュパチュパと生地を吸っていたのだとか。

パパさんが「モンちゃんと赤ちゃんごっこ」と言うように、胸に抱かれて服をフミフミ、チュパチュパするモンちゃんは、本当に赤ちゃんのよう。もしかしたら、赤ちゃん時代を思い出しながらフミフミ、チュパチュパしていたのかもしれませんね。

幸せのルーティン

フミフミ、チュパチュパを終えたモンちゃんは、「幸せにゃ」というような満足そうな表情をしていたといいます。パパさんによると、モンちゃんは1日1回はフミフミしにくるそうで、「日常の当たり前の光景」になっているのだそう。モンちゃんとの赤ちゃんごっこが日常だなんて、羨ましすぎますね。

パパさんの胸のぬくもりや心地良さは、モンちゃんにとっては「幸せのルーティン」になっているのでしょう。パパさんの温かい胸に抱かれて、毎日がハッピーなモンちゃんなのでした。

モンちゃんとパパさんの赤ちゃんごっこは、たくさんの人に癒やしと笑顔を届けました。

投稿には、「モミモミ可愛いもんちゃん」「可愛すぎる」「モンちゃんええ子や～～」「可愛い、まさか服でフミフミしてるとは」「パパさん、そろそろ母乳が出るねw」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『ski_mkt_4236』には、今回紹介したモンちゃんをはじめ、5匹の猫さんたちの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ski_mkt_4236』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。