巨人のファーム選手の今を伝える「Ｆｒｏｍ Ｇ」は育成の平山功太内野手（２２）を取り上げる。今季は内野手登録ながら主戦場を外野へ移し、春季キャンプから猛アピール。３月１５日に１軍昇格をつかみ、同日のオープン戦で“チーム１号”を含む３安打猛打賞、１７日には２試合連続弾の活躍で「シンデレラボーイ」として注目を集めた。現在は２軍に合流して汗を流す日々。再びスポットライトの当たる日を目指して研さんを積む。（取材・構成＝加藤 翔平）

大歓声と無数のフラッシュライトが、新たなスターの誕生を予感させた。春季キャンプからの猛アピールが実り、呼ばれた１軍の舞台で、平山は輝きを見せた。１５日のオープン戦・日本ハム戦（東京Ｄ）で“チーム１号”を含む３安打猛打賞。１７日の同・ヤクルト戦（同）では２試合連続弾。背番号「０３３」はファンに強烈な印象を与えた。

「（東京Ｄは）お客さんがたくさんいて、ホームランを打った時のどよめきが忘れられない。気持ちの高ぶりがめちゃくちゃ残っているので、もう一回あそこでやりたい」

昇格直後の２試合で結果を残し支配下への道が見えかけた。しかし、その後は７打数無安打と当たりが止まり、２２日から２軍に合流。自身の課題を冷静に分析した。

「１軍のピッチャーは真っすぐが強い。初球から打ちにいってもバットが止まってしまうような、今まで見たことがないような球の質だった。一番足りないのは速球へのアプローチ。芯に当てにいっても打ち損じてしまうので、（１軍で見た）速球をずっと意識しながら、どれだけバットを速く出せるのかを考えて練習したい」

２軍合流後は２４日の２軍西武戦（Ｇタウン）で、通算７３勝右腕の高橋光成から２安打２盗塁。三拍子そろった選手を目指し、走攻守でアピールを続ける。

「守備はそこそこできるようになってきた。走塁面ではまだまだ凡ミスもあるので、そこを潰していけたら支配下にも近づくのかな」

２４日にはルシアーノと宇都宮の支配下登録が発表され、支配下選手は６４人。残りの椅子は６つとなった。

「誰かが（支配下に）なったからといって、下を向く必要は全くない。あと６枠あるので、自分がやるべきことをやってそこに食い込みたい」

昨年１１月中旬から約１か月間の沖縄ウィンターリーグに参加。１４試合に出場して打率４割３分８厘、３本塁打、１２打点と結果を残して手応えをつかんだ。打撃の改良に加え、精神面でも成長できたと胸を張る。

「（今までは）気持ちの浮き沈みがあった。沖縄では試合前からモチベーションを最大限上げて、変わらない気持ちで試合に入る流れができた。それが今も続いている」

昨年は右肩痛や肉離れなど度重なるけがにも悩まされ、２軍戦の出場はわずか２試合。オフシーズンは自身の体を見直し、けがをしない体をつくってきた。

「初動負荷の施設に行って体の構造から勉強したし、走り方や肩のストレッチも教えてもらった。体の動かし方を考えればけがは減らしていける」

目標とする理想の選手像はＭＬＢ・カブスの鈴木誠也だ。

「（今の自分と）同じくらいの年齢の時に、（広島で）２試合連続のサヨナラホームランを打った。走れるし、守れるし、肩も強い。全部そろっていてプレーに華がある。そこに憧れました」

勝負の３年目。並々ならぬ決意でシーズンに臨む。

「今年がラスト１年。来年はもう野球をできないと思って今はプレーしている。一日一日が勝負になるので、一球一球気を抜かずに貪欲にプレーしていきたい」

本拠地・東京Ｄで２ケタの背番号を背負い、再びスポットライトを浴びる日を目指して努力を重ねる。

◆平山 功太（ひらやま・こうた）２００４年３月１６日、広島市生まれ。２２歳。小学生の時はソフトボール。安西中では軟式野球部に所属。瀬戸内高を経て環太平洋大に進学するも中退。独立リーグの千葉スカイセイラーズを経て、２３年育成７位で巨人入団。昨季は３軍で５６試合に出場して打率２割９分、５本塁打、２６打点。座右の銘は猪突猛進。背番号０３３。１８５センチ、８２キロ。右投右打。