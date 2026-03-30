◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

１週前追い切りの内容が抜群だった２４年日本ダービー馬のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）に注目したい。

２５日は栗東・ＣＷコースで３頭併せ。直線は外を回り、６ハロン８０秒８―１０秒９と優秀な時計で最先着。加えて、目を引いたのが動きの質だ。１１秒６で駆けたラスト２ハロンから、ラスト１ハロンは軽く手綱を促された程度で瞬時に反応。重厚感としなやかさが両立したフォームで、馬体をいっぱいに使って突き抜けた。

この走りを見て思い出したレースがある。上がり最速の脚を繰り出して４着に食い込んだ京都２歳Ｓだ。道中は後方待機も直線入り口で挟まれ、残り２００メートル付近までは掲示板すら厳しく見えた。しかし、残り１００メートルを切り、前が開くと柔らかさのある美しいフットワークで一気に脚を伸ばした。諦めない勝負根性とスピード感あふれる末脚に、これは強いと確信した。続く京成杯で、後の菊花賞馬アーバンシックに勝利し、重賞初制覇。その後の成績は言うまでもない。今や日本の芝中距離界のトップホースだ。

前走の有馬記念は３着だったが、テンションを上げすぎないことに重きを置いて調整されていた。その点を考慮しても、輸送距離が短縮される中山からの阪神替わりはプラス。中東情勢により連覇がかかるドバイ・シーマクラシックへの出走は見合わせたが、今年は日本で衝撃の走りが見られるはずだ。（松ケ下 純平）