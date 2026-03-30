TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が30日、Xを更新し「サボってるわけではないので、ご理解いただけると嬉しいです…」と視聴者の呼びかけに直接、回答し理解を求めた。

篠原アナは、同系情報番組「THE TIME,」（月〜金曜5時20分）内の人気コーナー「早朝グルメ」で、早朝から絶品グルメを、思い切りよく食べる姿が人気を呼んでいる。この日、視聴者からXを通じ「久しぶりに篠原梨菜さんの早朝グルメを見たくて5時58分にTVをつけたら、終わってしまっていた ってシノリナだったのか？」「篠原さん人気がでて忙しくなったからって早朝グルメサボりがち 前は1週間毎日シノリナだったの…」と出演機会の減少を指摘された。

篠原アナは、同局の「JNNニュース」からBS−TBSで平日、生放送中の「報道1930」（月〜金曜午後7時30分）陸上、競馬実況まで、番組出演が多数に上っている。配信番組「TBS CROSS DIG with Bloomberg」ではMCも務め、4月からはTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）の新アシスタントを務めるなど、多忙を極めている。同アナは「見たいと言っていただき嬉しいです。ありがとうございます」と感謝しつつ、毎日、出演しなくなったことへの理解を求めた。

「早朝グルメ」に出演する篠原アナへの人気は高く、反響も大きいこともあり、同アナは時折、Xで事情を説明したり、反響に対する心中を明かしてきた。25年4月30日には、Xで「早朝グルメ よっぽど胃の限界じゃなければいつも完食してるけど、胃の限界でも皆で分け合って食べているしどうせ食べてないと思われたら嫌なので定期的に言っていこう。」と完食していることを強調している。同年4月からは、後輩の古田敬郷アナウンサー（26）が木、金曜を担当し、正式に分担制となったことが、同1日に同番組内で発表されていた。