【中四国の雨 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 3月30日（月）～4月4日（土）雨風シミュレーション 新年度は雨スタート予想、週末花見の天気は？【気象庁 30日現在】
中国地方は？
気象庁によりますと、中国地方では、３１日未明から夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要だということです。
【画像をみる】中四国地方の天気どうなる？ 3月30日（月）～4月4日（土）雨風シミュレーション
四国地方は？
気象庁によりますと、四国地方では、３１日未明から昼過ぎにかけて、強風に十分注意が必要だということです。また、３０日夜遅くから３１日夕方にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけています。
▶30日（月）～4月4日（土）3時間ごとの雨風シミュレーション
３０日（月）雨風シミュレーション
気象庁によりますと、３１日は、前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進む見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、中国地方では３１日未明から夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するおそれがあるということです。
31日（火）
気象庁によりますと、３１日は前線を伴った低気圧が対馬海峡付近を通って、日本海を東北東へ進む見込みです。このため、四国地方では気圧の傾きが大きくなるでしょう。予想以上に低気圧が発達した場合は、暴風となるおそれがあります。
また、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、四国地方では３０日夜遅くから３１日夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。
［風の予想］
３１日は、海上を中心に非常に強い風が吹く見込みです。
３１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
瀬戸内側陸上 １３メートル （２５メートル）
太平洋側陸上 １８メートル （３０メートル）
瀬戸内側海上 １８メートル （３０メートル）
太平洋側海上 ２３メートル （３５メートル）
が予想されています。