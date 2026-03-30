中国地方は？

気象庁によりますと、中国地方では、３１日未明から夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要だということです。

【画像をみる】中四国地方の天気どうなる？ 3月30日（月）～4月4日（土）雨風シミュレーション

四国地方は？

気象庁によりますと、四国地方では、３１日未明から昼過ぎにかけて、強風に十分注意が必要だということです。また、３０日夜遅くから３１日夕方にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけています。

▶30日（月）～4月4日（土）3時間ごとの雨風シミュレーション

３０日（月）雨風シミュレーション

気象庁によりますと、３１日は、前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進む見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、中国地方では３１日未明から夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するおそれがあるということです。

31日（火）

気象庁によりますと、３１日は前線を伴った低気圧が対馬海峡付近を通って、日本海を東北東へ進む見込みです。このため、四国地方では気圧の傾きが大きくなるでしょう。予想以上に低気圧が発達した場合は、暴風となるおそれがあります。



また、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、四国地方では３０日夜遅くから３１日夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［風の予想］

３１日は、海上を中心に非常に強い風が吹く見込みです。



３１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １３メートル （２５メートル）

太平洋側陸上 １８メートル （３０メートル）

瀬戸内側海上 １８メートル （３０メートル）

太平洋側海上 ２３メートル （３５メートル）



が予想されています。

4月1日（水）

2日（木）

3日（金）

4日（土）