きのう午後、山形県酒田市の酒田港で、海面に浮いている女性が見つかり、その後死亡が確認されました。酒田海上保安部が事故の経緯を詳しく調べています。

【写真を見る】酒田港で女性が死亡「水路に人が」と110番通報 転落したか…マイナンバーカードで身元がわかる（山形・酒田市）

酒田海上保安部によりますと、きのう午後5時前、酒田市船場町2丁目の「海洋センター」付近を訪れていた一般の人から、「センター前の水路に人が浮いている」などと110番通報がありました。

通報を受けて酒田海上保安部が現場に急行、午後5時半ごろ、海洋センター西側の岸壁付近で女性を救助しました。女性は救急車で市内の病院に搬送されましたが、午後7時すぎに死亡が確認されたということです。

死亡したのは山形市に住む75歳の女性とみられ、身元は女性が所持していたマイナンバーカードからわかったということです。

発見当時の現場の天気は晴れで、風や波はほとんどありませんでしたが、海水温度は10度ほどでした。酒田海上保安部は、女性が海に転落した原因や死因について詳しく調査を進めています。

■現場（画像）