◆米大リーグ ブルワーズ―ホワイトソックス（２９日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ブルワーズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３試合連続となる本塁打を放った。デビューからの３戦連発は日本人、ホワイトソックスでは史上初で、メジャーの歴史でも４人目の快挙となった。

米ＥＳＰＮ局によれば、敵将のブルワーズ・マーフィー監督は試合後の会見で「（村上が３戦３発？）この球場では、彼を収めきれない感じなんだよ。言いたいこと分かるだろ？」と冗談めかしながらも規格外の村上のパワーをたたえ、「本当にすごいよ」と称賛。また、村上も現地メディアの取材に応じ「本当に感謝していて嬉しい。先はまだ長いし、改善できる点もたくさんあるので、これからも日々、それを続けていきます」と語った。

初回無死一塁の１打席目はフルカウントから四球を選んで出塁。４番モンゴメリーの満塁弾につなげた。４―２となった２回２死走者なしの２打席目。フルカウントから内角低めのカットボールをすくい上げるようにはじき返し、３戦連続アーチを右翼へはじき返した。打球速度は１０２・１マイル（約１６４・３キロ）、飛距離３７５フィート（約１１４メートル）、打球角度３８度の高々上がったアーチだった。

デビューから３試合連続で本塁打を放つのは、ストーリー（１６年、ロッキーズ）、ルイス（１９年、マリナーズ）、デローター（２６年、ガーディアンズ）に次ぎ、４人目の快挙。日本人、ホワイトソックスの選手では誰も成し遂げたことのなかった偉業をつかんだ。

３回終了時点で７―２と５点をリードしていたホワイトソックスだったが、６回に１点を返されると８回にイエリチの逆転３ランなどで一挙６点を奪われて試合をひっくり返された。最大５点差をひっくり返されて逆転負けを喫し、開幕３連敗となった。

２６日（同２７日）の開幕戦では、「６番・一塁」でスタメン出場した村上。１―１４と１３点を追った９回先頭の４打席目に、真ん中付近に入ってきた９０・５マイル（約１４５・６キロ）カットボールに反応して、打球速度１０３マイル（約１６５・８キロ）、角度３１度、飛距離は３８４フィート（約１１７メートル）で右翼席へ運んだ。日本人選手がデビュー戦で本塁打を放つのは２００４年の松井稼頭央（メッツ）、０６年の城島健司（マリナーズ）、０８年の福留孝介（カブス）、１６年の前田健太（ドジャース）、２０年の筒香嘉智（レイズ）に次いで６人目だった。

さらに１日の休養日を挟んで迎えた開幕２戦目の前日２８日（同２９日）は打順が２つ上がって「４番・一塁」でスタメン出場。４回先頭の２打席目に、真ん中に甘く入ってきた初球９１・８マイル（約１４７・７キロ）の直球を右中間へ放り込んだ。打球速度１０２・９マイル（約１６５・６キロ）、打球角度３１度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）。デビュー戦から２試合連続で本塁打を放つのは日本人では０６年城島以来２０年ぶり２人目で、ホワイトソックスでは史上初の快挙だった。