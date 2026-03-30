お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤が３０日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。

前番組だった「サン！シャイン」が２７日で終了。それに伴い「ノンストップ！」は、この日から５０分前倒しとなり、午前９時から開始し午前１１時３０分までの生放送となった。

番組はこの日から１５年目に突入した。９時台の５０分間は、初の全国放送となり冒頭で２０１２年４月２日放送の第１回目のＶＴＲを放送し「とんねるず」木梨憲武ら豪華芸能人からお祝いメッセージを紹介した。

お笑いコンビ「バナナマン」設楽統とＭＣを務める同局の三上真奈アナウンサーから井戸田は「初回放送に出演されてたんですよね」と振られ「ありがとうございます」と感謝した。

これに設楽が「今日で卒業ということです」とボケると「なんでだよ！」と突っ込んだ。

１４年前の初回放送出演時の写真が映し出されると設楽は「変わらないね」と驚いた。井戸田は「１時間早く起きなきゃいけないんで、昨日の夜、目覚ましかけたんですよ。奥さんに目覚まし時計の音、一番小さくしとけよって言われたんです」と笑わせていた。