米イスラエルによるイラン攻撃が２月末に始まってから１か月が過ぎた。

国連の統計によると、今月３〜２６日に隣国トルコに入国したイラン人は５万人を超える。空爆の下、命懸けで国外脱出する人の流れが絶えない。（トルコ東部ワン 村上愛衣）

標高約１７００メートルのワンから冠雪の山々を横目に車で約１時間半。イランからの出口となるカプキョイ国境検問所では２７日、雪が舞い散るなか、イラン側から次々とイラン人が出てきた。気温は２度。待ち合わせする人も、迎えの車やバスに荷物を積み込む人も、一様に疲れ果てた様子だ。

「空爆は毎日続いている」。イラン北西部タブリーズから来た男性（６７）はそう訴えた。妻と一緒に娘が住むトルコ西部イズミルに向かうといい、「戦争がいつ終わるのか分からない。だから死ぬ前に、もう一度孫に会いたくて」と国を離れた理由を語った。

検問所の前でスーツケースに座っていた女子高校生（１６）は「空爆の音には慣れてきたけど、それでも怖い」と話した。自宅があるイラン北西部ウルミエでも最近空爆が増え、家族で逃げてきたという。「平和が欲しい。戦争はいらない」と訴えた。