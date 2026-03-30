BTSの5枚目アルバム「ARIRANG（アリラン）」が、英国オフィシャル・アルバムチャートでトップに立った。27日に発表されたランキングで、アルバムチャート「トップ100」で、1位になった。同チャートでトップになったのは、「Map of the Soul：Persona」「Map of the Soul：7」に続き、3度目となる。

またタイトル曲「SWIM」は、シングルチャート「トップ100」で、オリヴィア・ディーンの「Rain Me In」に続き、2位となった。これまで「Dynamite」「Butter」「My Universe」が3位になったことがあり、自己最高記録更新となった。

「ARIRANG」は、音楽プラットフォームApple Musicのグローバルアルバムチャートで、世界115の国と地域で1位となり、オリコンの各チャートでも1位を独占した。Spotifyの週間チャートでも3部門1位になるなど、世界的なブームとなっている。

韓国メディアの国民日報は30日「来月9日からスタートするワールドツアーは、日本、北米、欧州と続き、46回の公演のチケットはすべて完売となった」と報じた。

さらに南米公演日程が追加公開された。10月2〜3日にコロンビアのボゴタ、同9〜10日にペルーのリマ、同16〜17日にチリのサンティアゴ、同23〜24日にアルゼンチンのブエノスアイレス、同28日、30〜31日にブラジルのサンパウロと、5都市で計11回の公演を開催する。