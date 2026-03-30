元NMB48上西怜、コスプレ写真集発売 バニーやチャイナで多彩な魅力 未公開カットも収録
元NMB48の上西怜（24）による写真集『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』が、4月2日より発売される。書籍版と同日に電子版も配信され、電子版には未公開カットが特別付録として収録される。
【写真】色々なコスプレを披露した上西怜
ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルとして活動する上西は、同誌で連載中のコスプレ企画「#れーちゃんこれくしょん」を発展させた形で本作を制作。編集・制作も同誌が手がけている。
写真集では、バニーガールやチャイナといった王道スタイルに加え、アニメの世界から飛び出したようなファンタジックな衣装や男装など、多彩なコスプレに挑戦。衣装は一から制作するなど細部までこだわり、指先の動きや表情、立ち振る舞いに至るまで世界観を作り込んでいる。
電子版の表紙にはインパクトのあるチャイナ衣装のカットを採用。さらに誌面には未公開カットも収められ、作品の世界観をより深く楽しめる内容となっている。
上西は2001年5月28日生まれ、滋賀県出身。2025年4月までNMB48のメンバーとして活動し、現在はモデルを中心に幅広く活躍。アニメやゲーム、コスプレを趣味とし、その好きを仕事へと昇華させている。
上西は「この度上西怜コスプレ写真集の発売が決定いたしました！バニー、チャイナ、ギャル、エルフ、男装、色々なコスプレをさせていただきました◇（◇＝ハート）さらに！レモネードを擬人化したオリジナル衣装も作っていただいたり…。大満足の一冊になりました！ぜひ、たくさんの方に手に取っていただけたらうれしいです！」とコメントを寄せている。
【写真】色々なコスプレを披露した上西怜
ファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルとして活動する上西は、同誌で連載中のコスプレ企画「#れーちゃんこれくしょん」を発展させた形で本作を制作。編集・制作も同誌が手がけている。
電子版の表紙にはインパクトのあるチャイナ衣装のカットを採用。さらに誌面には未公開カットも収められ、作品の世界観をより深く楽しめる内容となっている。
上西は2001年5月28日生まれ、滋賀県出身。2025年4月までNMB48のメンバーとして活動し、現在はモデルを中心に幅広く活躍。アニメやゲーム、コスプレを趣味とし、その好きを仕事へと昇華させている。
上西は「この度上西怜コスプレ写真集の発売が決定いたしました！バニー、チャイナ、ギャル、エルフ、男装、色々なコスプレをさせていただきました◇（◇＝ハート）さらに！レモネードを擬人化したオリジナル衣装も作っていただいたり…。大満足の一冊になりました！ぜひ、たくさんの方に手に取っていただけたらうれしいです！」とコメントを寄せている。