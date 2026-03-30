ＡＫＢ４８シングルのセンターを務め、１８年選抜総選挙で１位に輝いた元ＳＫＥ４８の松井珠理奈が２８日に自身のインスタグラムを更新。「開幕戦の応援に広島に行ってきました！！初のマツダスタジアム 内藤哲也選手にバッタリお会いして試合開始前から大興奮 お久しぶりにお写真を撮っていただきトランキーロではいられませんでした」などと記し、プロレスラーの内藤哲也との２ショットを投稿した。

松井は２８日の今季開幕戦、広島−中日戦をマツダスタジアムで観戦。中日ファンの松井は青の開幕投手・柳のユニホームを、内藤は赤の９９番の広島ユニホームを着用した。

「今シーズンもドラゴンズファンの皆さんと一緒に夫婦共々全力で応援させていただきたいです 頑張れ！！ドラゴンズ！！」と今年結婚した「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」の辻本達規と夫婦共闘を宣言。「推しの松山投手が万全な状態で帰ってきてくれますように」と願ったが、「あぁやっぱり悔しい」と開幕戦黒星発進を悔しがった。

フォロワーからは「よく見つけたね！笑」「内藤さんなかなかバッタリ遭遇しないよね ご縁だね！」「内藤選手と久し振りにお会いされたのまさにデスティーノ」「デスティーノすぎて凄い〜」などとコメントが寄せられた。