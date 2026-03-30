上海の呉淞口国際クルーズ港は3月28日午前、入港ラッシュを迎えました。クルーズ船「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」と寄港クルーズ船「マイン・シフ6」が相次いで入港し、両船の外国人入国者数は合わせて5900人近くに達しました。これは同港の開港以来で最多です。

3月29日にも、同港は混雑が続き、クルーズ船「MSCベリッシマ」と「アドラ・マジックシティ」が相次いで着岸しました。統計によりますと、3月28日から29日にかけて、上海のクルーズ船ターミナルでは出入境者数が延べ2万人以上に達し、このうち外国人が半数以上を占めました。240時間トランジットビザ免除や、外国人観光団のクルーズ入境ビザ免除、一方的なビザ免除措置といった利便政策を背景に、ビザ免除で入国した外国人の割合は約91％に上りました。現地の外国人旅行者からは、「ビザ免除政策により手続きが大幅に簡素化され、中国旅行が非常にスムーズになった」との声が聞かれました。

3月全体の状況を見ると、上海のクルーズ船ターミナルに寄港したクルーズ船の隻数は前年同期比で66.7％増加し、クルーズ船で訪中した外国人観光客数は9.6％増加しました。（提供/CGTN Japanese）