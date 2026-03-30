「“伊豆らしい味”を……」グルメが魅力的な“静岡県の道の駅”ランキング！ 2位「富士」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「静岡県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「富士山周辺の新鮮野菜や特産品を使った料理やスイーツが楽しめる。観光ついでに立ち寄りやすいのも魅力」（20代男性／福井県）
「お水がおいしいし、野菜や肉、魚も新鮮だから」（40代女性／長崎県）
「B級グルメで有名な富士焼きそばを食べに行きたい」（40代男性／岩手県）
▼回答者コメント
「名物の桜えびかき揚げ丼やアジフライ定食、金目鯛ホイル焼きなど新鮮な魚を使ったグルメが多いです」（50代女性／広島県）
「海の幸を中心にした飲食店が充実し、伊豆最大級の規模を誇る道の駅。海鮮丼や地魚料理など“伊豆らしい味”を楽しめます」（40代女性／滋賀県）
「海鮮料理からパンやスイーツまで充実したグルメがあると思うからです」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：富士（富士市）／42票国道1号沿いに位置し、富士山の絶景を楽しめる「道の駅 富士」。リニューアルを経てグルメスポットとしても進化を遂げており、地元産のしらすをたっぷり使った「しらす丼」や、静岡のB級グルメとして知られる「富士宮やきそば」などが人気です。ドライバーだけでなく、地元の味を求めて訪れる人も多いスポットです。
「富士山周辺の新鮮野菜や特産品を使った料理やスイーツが楽しめる。観光ついでに立ち寄りやすいのも魅力」（20代男性／福井県）
「お水がおいしいし、野菜や肉、魚も新鮮だから」（40代女性／長崎県）
「B級グルメで有名な富士焼きそばを食べに行きたい」（40代男性／岩手県）
1位：伊東マリンタウン（伊東市）／44票伊豆半島の玄関口に位置する「伊東マリンタウン」が1位に選ばれました。カラフルな建物が並ぶ海辺の駅で、相模湾で獲れた新鮮な魚介類を楽しめる海鮮丼や定食が充実しています。さらに、伊豆特産のニューサマーオレンジを使ったスイーツやソフトクリームなど、海を眺めながら楽しめるバラエティー豊かなグルメが支持の理由となりました。
▼回答者コメント
「名物の桜えびかき揚げ丼やアジフライ定食、金目鯛ホイル焼きなど新鮮な魚を使ったグルメが多いです」（50代女性／広島県）
「海の幸を中心にした飲食店が充実し、伊豆最大級の規模を誇る道の駅。海鮮丼や地魚料理など“伊豆らしい味”を楽しめます」（40代女性／滋賀県）
「海鮮料理からパンやスイーツまで充実したグルメがあると思うからです」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)