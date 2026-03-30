肝臓に優しく楽しく酔う為のアルコール度数の選び方とは！？【肝臓の話】

適度な度数でお酒を楽しもう！肝臓に優しく楽しく酔う為のアルコール度数の選び方とは

適度な度数でお酒を楽しもう

チューハイは蒸留酒を炭酸水で割って果汁を加えたり、ソフトドリンクで割ったりしたお酒で、様々な種類があり、好きな香りと味を選べるという特徴があります。

またそんなチューハイを手軽に飲めるようにした缶チューハイも非常に人気で、以前よりも飲む機会が増えています。特に缶チューハイは１～12％と、アルコール度数の幅が広く、自分に合ったものを見つけるのが大変です。そんな人のためにここではアルコール度数ごとの特徴を解説していきましょう。

アルコール度数が１％以上４％未満は、お酒が苦手な人や、酔いを抑えて飲みたいという人にオススメです。度数が低いため、普通のジュースのような軽い感覚で飲めますが、糖質を多く含んでいる可能性もあるので注意しましょう。

アルコール度数が４％以上７％未満は一般的な缶チューハイの度数で、ビールと同じ感覚で飲みたい人や、料理と一緒にお酒を味わいたい人にオススメです。

アルコール度数が７％以上12％未満は通称・ストロング系、12％は通称・超ストロング系と呼ばれています。

お酒をガッツリ楽しみたい人や、少しの量で確実に酔いたい人向けのお酒ですが、アルコール度数が高ければ高いほど肝臓に与える負担も大きくなるため、飲み過ぎにはくれぐれも気をつけましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』監修：栗原毅