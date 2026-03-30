ドル円理論価格 1ドル＝159.44円（前日比-1.07円） ドル円理論価格 1ドル＝159.44円（前日比-1.07円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝159.44円（前日比-1.07円）



割高ゾーン：160.24より上

現値：160.10

割安ゾーン：158.64より下



過去5営業日の理論価格

2026/03/27 160.51

2026/03/26 160.16

2026/03/25 160.22

2026/03/24 159.63

2026/03/23 160.75



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト