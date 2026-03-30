テレビ朝日は30日、2025年度平均視聴率（2025年3月31日〜2026年3月29日）を発表。個人全体で、全日帯（6〜24時）3.4％・ゴールデン帯（19〜22時）5.2%・プライム帯（19〜23時）5.2％で2年連続の3冠、世帯で全日帯（6〜24時）6.3％・ゴールデン帯（19〜22時）8.8％・プライム帯（19〜23時）8.9％と4年連続の3冠を達成した。

レギュラー番組で25年度の視聴率を牽引したのは、「報道ステーション」をはじめとするテレビ朝日独自のプライム帯ニュースベルトや朝昼帯の報道情報番組。「報道ステーション」は年度平均6.0％を記録し、19年度から自己最長の7年連続同時間帯トップとなっている。また、全日帯では24年に週末まで放送拡大した「グッド！モーニング」の平日6時台が年度平均3.3%、7時台が年度平均5.0%と、ともに番組開始以来初めて同時間帯トップに。続く「羽鳥慎一モーニングショー」は年度平均5.4%と6年連続で同時間帯トップを独走している。

連続ドラマは「相棒season24」（10月・1月クール平均5.6％・2025年度民放連続ドラマ5位）をはじめ、25年度の民放連続ドラマトップ10にテレビ朝日5作品がランクイン。また1月クール「再会〜Silent Truth〜」は見逃し配信の全話平均が314.0万回となり、テレビ朝日歴代最高を記録した。

バラエティのレギュラー番組は週末を中心に好調をキープ。「ザワつく！金曜日」は年度平均6.8％で2025年度の全局レギュラーバラエティでトップ、「マツコ＆有吉かりそめ天国」も年度平均5.0%で同時間帯トップと健闘した。

スポーツは、サッカー日本代表が14度目の対戦でブラジルに対して歴史的初勝利となった「サッカー キリンチャレンジカップ2025 日本×ブラジル」（10月14日）は、10.4%と高視聴率を獲得。野球では、3月にWBCに向けた強化試合を２試合中継し、大谷翔平らメジャー選手も出場した「WBC強化試合 日本×阪神」（3月3日）が10.3%と高視聴率を獲得した。