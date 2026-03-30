シンカ<149A.T>が３日続伸し連日の昨年来高値更新となっている。２７日の取引終了後に、主力製品「カイクラ」のＡＩ機能の強化を目的としてフィックスターズ<3687.T>と業務提携すると発表しており、これを好感した買いが流入している。



「カイクラ」は電話・ＳＭＳ・メール・ビデオ通話等の多様なコミュニケーション手段を一元管理するクラウド型コミュニケーションプラットフォーム。今回の提携は他社のＡＩ関連サービスのリリースに対抗し「カイクラ」の優位性を維持するために、ＦスターズのＡＩ実装ノウハウを活用することで「カイクラ」のＡＩ機能の強化及び高度化を図るとしている。なお、同件が業績に及ぼす影響は軽微としている。



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出所：MINKABU PRESS