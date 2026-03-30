ユビキタスＡＩ<3858.T>が反落している。前週末２７日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４３億４９００万円から３９億円（前期比５．８％減）へ、営業損益を６００万円の黒字から３億４９００万円の赤字（前期９６００万円の黒字）へ、最終損益を２３００万円の赤字から６億４８００万円の赤字（同９１００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。



市場環境の悪化による顧客の投資抑制などの影響により、前期に発生したような総額数億円にのぼる複数案件が発生しなかったことや、今期に計上を見込んでいた民生向けスマートデバイス製品に関する大型ロイヤルティーが翌期となる見込みとなったことが要因。また、人材採用の強化に伴い人件費が増加していることや、経営改革の一環として構造改革の実行に伴う一時的な費用が発生すること、更に連結子会社におけるのれんの減損損失を特別損失として計上することなども響くとしている。



出所：MINKABU PRESS