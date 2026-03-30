アドバンスト・メディア<3773.T>が大幅反発している。前週末２７日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を１４億円から１６億２０００万円（前期比１５．１％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３０円から３３円５０銭（前期２７円５０銭）へ引き上げたことが好感されている。



保有する投資有価証券を売却するのに伴い、投資有価証券売却益約５億８０００万円を特別利益として計上する見込みであることが要因。また、配当予想は普通配当を引き上げるとともに、上場２０周年を記念して記念配当２円５０銭を実施する。なお、売上高は８０億円から７０億円（同５．０％増）へ、営業利益は１８億円から１３億４０００万円（同７．１％減）へ下方修正した。各事業部でストック型のサブスク案件獲得が順調に伸長した一方、コンタクトセンター業界向けのＣＴＩ事業部で大型のフロー型案件が減少し、また期首に目論んでいたＭ＆Ａについても計画に遅れが出たことが要因としている。



同時に、上限を２５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１５．９６％）、または３０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は３月２８日から来年３月２７日まで。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けにより取得する。



出所：MINKABU PRESS