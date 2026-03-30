30日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比7.5％減の467億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.0％減の260億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> が新高値。グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> 、ｉシェアーズ フランス国債７－１０年 ＥＴＦ <2259> 、ｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> など17銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が11.71％高、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が9.24％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が7.85％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が7.19％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が6.86％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は7.10％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は6.61％安、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> は6.30％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ レバレッジ <2237> は6.03％安、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> は5.97％安と大幅に下落している。



日経平均株価が2725円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が売買代金76億9400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金40億2700万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が52億1600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が48億7600万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が17億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億2500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億200万円の売買代金となっている。



株探ニュース

