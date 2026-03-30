1件20分削減で相談数増加！ ベルフェイス「ベルセールスAI」LIFULL住まいの窓口活用事例

記事ポイント AIがカルテ入力を自動化し1件あたり最大20分の工数を削減削減した時間を顧客フォローに充てることで相談数の増加を実現商談フィードバック分析で接客品質向上の新フェーズへ移行中 AIがカルテ入力を自動化し1件あたり最大20分の工数を削減削減した時間を顧客フォローに充てることで相談数の増加を実現商談フィードバック分析で接客品質向上の新フェーズへ移行中

LIFULL HOME’S住まいの窓口がベルセールスAIを導入し、カルテ作成時間を1件あたり最大20分削減しています。

削減した時間を顧客フォローに充てることで相談数の増加を実現しています。

現在はAI記録の土台の上に、商談フィードバック分析など接客品質向上の新フェーズへと進んでいます。

ベルフェイス「ベルセールスAI」LIFULL住まいの窓口活用事例

サービス名：ベルセールスAI開発・販売：ベルフェイス株式会社活用企業：株式会社LIFULL（LIFULL HOME’S住まいの窓口）

導入の背景と課題

LIFULL HOME’S住まいの窓口では、商談後のカルテ入力に1件あたり20〜30分の工数がかかっており、記録の属人化も大きな課題です。

担当者によって記録の粒度がバラバラになるため、継続に至らなかったお客様の情報が十分に整理されず、データ活用面でも改善の余地があります。

「まずは正確な情報を残せる状態をつくる」ことを目指し、ベルセールスAIの導入が決定されています。

導入効果と現場への定着

ベルセールスAIの導入によりカルテ作成時間を1件あたり10〜20分削減でき、削減した時間を顧客フォローに充当しています。

導入から3ヶ月で「ベルセールスAIで記録を残す」ことが標準フロー化され、現場から「使えないと困る」という声が上がるほど業務に深く組み込まれています。

一定のフォーマットで詳細な記録が残ることで、数ヶ月後の再来訪時でも即座に状況把握が可能です。

現場からは「スプレッドシートで管理していた項目をベルセールスAIへ統合したい」という積極的な提案も生まれており、単なる効率化を超えた活用が広がっています。

今後の展望：商談フィードバックによる接客品質の革新

現在は「記録の自動化」という土台の上に、カスタムプロンプトを用いた商談フィードバック分析など接客品質向上の新フェーズへと進んでいます。

商談時間の内訳分析による商談設計の最適化や、蓄積データのSalesforce自動反映など、より高度なデータドリブンな組織運営を目指します。

評価の高いメンバーの商談スタイルをナレッジ化し、組織全体の接客品質の底上げを図る取り組みも計画されています。

ベルセールスAIは商談情報をAIが自動抽出・構造化し、Salesforce入力の工数を大幅に削減できます。

削減した時間を顧客フォローに活用することで、接客品質と相談数の両立が実現しています。

データ蓄積による情報資産化で、数ヶ月後の再来訪時でも即座に状況把握が可能です。

ベルフェイス「ベルセールスAI」活用事例の紹介でした。

よくある質問

Q. ベルセールスAIとはどのようなサービスですか？

A. ベルセールスAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動抽出・構造化し、Salesforceへの入力を効率化するサービスです。

対面商談はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで利用でき、独自AIによる高精度な要約・抽出が特徴です。

Q. LIFULL住まいの窓口ではどのような効果が出ていますか？

A. カルテ作成時間を1件あたり10〜20分削減でき、削減した時間を顧客フォローに充当することで相談数の増加を実現しています。

導入から3ヶ月で標準フロー化され、現在は商談フィードバック分析を活用した接客品質向上の新フェーズへと進んでいます。

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