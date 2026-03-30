記事ポイント 5浪を経て東大理科三類に合格した阿修羅氏の軌跡をnoteで公開中失敗・停滞・遠回りを重ねた凡庸な学生の学力形成プロセスを詳述90名以上の難関大学合格者が参加する教育検証シリーズへの独占寄稿 5浪を経て東大理科三類に合格した阿修羅氏の軌跡をnoteで公開中失敗・停滞・遠回りを重ねた凡庸な学生の学力形成プロセスを詳述90名以上の難関大学合格者が参加する教育検証シリーズへの独占寄稿

5浪の末に東大理科三類に合格した阿修羅氏の軌跡が、note連載『私の教育答え合わせ』で公開されています。

成功談ではなく失敗・停滞・遠回りの積み重ねを中心に、凡庸な学生がどのようにして学力を伸ばしたかのプロセスが語られます。

90名以上の難関大学合格者が参加するこのシリーズは、子育てに正解を求める保護者世代に向けた教育検証企画です。

note『私の教育答え合わせ』阿修羅氏の東大理科三類合格への軌跡

公開日：2026年3月27日(金)掲載媒体：note『私の教育答え合わせ』

『私の教育答え合わせ』は、子育てに「正解」を求める保護者世代に向け、90名以上の難関大学合格者が自身の教育過程を振り返り、学力がどのように形成されたかを分析・検証するシリーズ企画です。

両親と兄が京都大学卒という家庭に育ちながら、自身は勉強に苦しんだ企画者の経験から、「どうすれば、無理なく”賢さ”は育つのか？

」という問いを起点に立ち上げられています。

2026年3月27日(金)に公開された阿修羅氏の寄稿では、出生から東大理科三類合格までの軌跡が独占で詳述されています。

阿修羅氏は中学受験時に学力面での課題を痛感し、高2の終わりまで学年下位に低迷していたといいます。

「本当に勉強ができない生徒だった」と自ら語る阿修羅氏が、5浪を経て東大理科三類という最難関を突破した道のりは、一般的な受験成功談とは一線を画しています。

今回の記事では成功体験ではなく、失敗・停滞・遠回りの積み重ねを中心に「凡庸な学生がどのようにして学力を伸ばしたのか」というプロセスが語られます。

学力形成の本質に迫る内容として、受験生や子育て中の保護者に具体的な示唆を与えます。

note連載『私の教育答え合わせ』は、失敗や停滞の中から学力を伸ばした実体験の記録が読めるシリーズです。

阿修羅氏の5浪という異例の道のりは、一般的な受験対策では得られない視点を提供しています。

凡庸な学生が東大理科三類という最難関に辿り着いたプロセスは、子育てや受験計画を考える上で具体的なヒントとなります。

note連載『私の教育答え合わせ』の紹介でした。

よくある質問

Q. 阿修羅氏はどのような学生ですか？

A. 中学受験で学力の課題を痛感し、高2の終わりまで学年下位に低迷していた阿修羅氏は、「本当に勉強ができない生徒だった」と自ら語り、5浪の末に東大理科三類に合格しています。

Q. 『私の教育答え合わせ』とはどのような連載ですか？

A. 子育てに「正解」を求める保護者世代に向け、90名以上の難関大学合格者が自身の教育過程を振り返り、学力形成のプロセスを分析・検証するnoteのシリーズ企画です。

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